Alexis Sánchez, opción del Sevilla para reforzar la delantera

Horas frenéticas las que se viven en Nervión para cerrar la planificación, con el director de fútbol, Antonio Cordón, avanzando en numerosas operaciones, entre las que se encuentra la de Alexis Sánchez, el veterano atacante chileno que llegaría para reforzar la vanguardia sevillista en estas últimas horas del mercado.

El chileno tendría la puerta abierta para abandonar Udinese, de ahí que, como ha informado AS, Cordón lo haya colocado como objetivo para complementar la delantera sevillista, que puede sufrir varias modificaciones, ya que si finalmente se traspasara a Dodi Lukebakio el club afrontaría varias operaciones, entre las que se encuentran las de Batista Mendy, ya en Sevilla, y Fabio Cardoso.

A sus 36 años, Alexis Sánchez vería con agrado la posibilidad de regresar al fútbol español más de una década después. El chileno jugó entonces en el Barcelona, que lo fichó precisamente desde Udinese. Tras temporadas como azulgrana, el atacante se marchó a la Premier, donde jugó en el Arsenal y el Manchester United. De allí salió cedido al Inter, donde jugaría durante tres temporadas antes de salir cedido al Marsella y luego regresar al conjunto interista. Udinese lo recuperó el pasado verano, pero apenas acabaría disputando 434 minutos repartidos en 13 partidos.

Al Sevilla se le ha abierto esta posibilidad en estas últimas horas del mercado y el club de Nervión le ha realizado una propuesta que ahora Alexis Sánchez está evaluando para incorporarse de inmediato como refuerzo para la delantera sevillista.

Más temas:

Sevilla FC