El Benfica insiste en Lukebakio, la clave para desatascar el mercado final del Sevilla

El Sevilla FC necesita hacer una venta de peso para cerrar el mercado en cuanto a salidas y poder rematar así con cierta holgura su planificación de verano con las últimas y necesarias incorporaciones. Según ha podido conocer ABC de Sevilla, Dodi Lukebakio es esa pieza que saldría del Sánchez-Pizjuán con el Benfica intensificando las conversaciones para hacerse con el futbolista belga. Si hace unos días este medio señaló que el club portugués había contactado con el Sevilla para preguntar por él, en las últimas horas las negociaciones se han intensificado y en Nervión trabajan para que vea luz verde lo antes posible.

Lukebakio vería con buenos ojos marcharse, tal y como confirmó el propio Matías Almeyda en la rueda de prensa previa al duelo ante el Girona. Con la venia del jugador, Antonio Cordón trabaja a contrarreloj para vender a la estrella del Sevilla. No obstante, la necesidad aprieta y las pretensiones económicas han bajado con respecto al pasado mercado de invierno. El valor del futbolista lo marca el mercado y está lejos de esa cláusula que sí le ofrecieron el pasado mes de enero y que el propio Dodi rechazó.

La cláusula de rescisión del extremo es de 45 millones de euros, sólo el fútbol exótico había ofrecido una cantidad que se le acercara (unos 40 millones de euros), pero el futbolista quiere jugar en Europa y en la Champions League. De ahí que el Benfica se le antoje un destino atractivo. El Sevilla es consciente de que va a tener que rebajar sus pretensiones económicas si de verdad quiere darle salida al belga. Por lo que se estarían manejando unas cantidades en torno a los 30 millones de euros.

El Sevilla FC lleva tiempo ofreciendo al jugador este verano, pero el precio ha disuadido a varios clubes, entre ellos, al Milan. Los italianos querían hacerse con sus servicios el pasado mes de enero, pero consideraron que los sevillistas pedían demasiado por el jugador y se bajaron de la puja. Fuentes del Atlético de Madrid, club al que también se le ha vinculado este verano, insisten en que Lukebakio, actualmente, no es un objetivo.

Ante las dificultades de cerrar el traspaso, Cordón está dispuesto a negociar por debajo de lo estipulado y, de esta forma, cerrar otra cuantiosa venta, que ayudaría al Sevilla a cuadrar sus cuentas. A sus 28 años y con dos más de contrato, todo lo que supere en 20 las ganancias (se le firmó por diez), como con Badé, ayudará al club a rematar su plantilla. Sería un pérdida de enorme peso, pero es la actual realidad de un club obligado a desprenderse de sus mejores jugadores.