Batista Mendy se encuentra en Sevilla, a la espera de poder cerrar su fichaje

El tiempo apremia y el Sevilla FC está a punto de desbloquear la llegada de los fichajes. De la venta de Lukebakio dependen las llegadas y Cordón confía en que la situación se resuelva en las próximas horas, con margen (aunque poco) para firmar a los nuevos jugadores que tiene el Sevilla apalabrados.

De ahí que Batista Mendy se encuentre en la capital hispalense. El jugador ha llegado este domingo al aeropuerto de San Pablo, con idea de que pueda pasar el reconocimiento médico con premura y agilizar los plazos. Una situación idéntica será la de Fabio Cardoso, el cual debe estar en Sevilla también este próximo lunes para cerrar su llegada.

Por el momento, el Sevilla insiste en que no hay nada cerrado ni con el centrocampista francés, ni con ningún otro jugador. No obstante, es evidente que la presencia del futbolista en la capital responde a la necesidad de cerrar las operaciones lo más rápido posible. Queda sólo un día para el cierre del mercado y la cuenta atrás se siente cerca.