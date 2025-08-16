El Leverkusen espera cerrar el fichaje de Badé a principios de semana

Recta final en la venta de Loic Badé. El central francés tiene dos grandes clubes detrás de él y el Sevilla FC quiere cerrar ya su salida para poder avanzar en su planificación de verano. Según indica Sky Sports, el Bayer Leverkusen y el club nervionense están muy cerca de dar luz verde a la operación, todo a expensas de si el Inter de Milán hace algún movimiento en las próximas horas.

Tal y como adelantamos en ABC de Sevilla, Badé prefiere marcharse a la Serie A, pero se ha comprometido con el Leverkusen en caso de que el Inter no sea capaz de presentar una oferta competitiva en el plazo que han acordado. Un plazo que finaliza a principios de la semana que viene. De no tener noticias del conjunto italiano, el Sevilla FC aceptaría los 30 millones de euros que los alemanes han ofrecido para hacerse con el fichaje de Badé.

Por su parte, el defensa tiene un acuerdo total con el Leverkusen en materia económica. Así, sólo cabe esperar que los próximos días sean los últimos del internacional francés en el Sevilla.

De esta forma, el central pondría fin a dos años y medio de periplo sevillano. Badé es uno de los jugadores más queridos por la afición por la forma en la que se ha involucrado con el club. De hecho, el central ha intentado frenar su salida en varias ocasiones, pero este verano ya había acordado con el Sevilla que, de llegar una oferta económica interesante, se marcharía a un destino que le convenciera para seguir creciendo como futbolista.