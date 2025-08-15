Una venta asegurada: Badé coge carrerilla y Juanlu se estanca

Este verano está siendo un perpetuo culebrón para el Sevilla FC. Es lo que pasa cuando se sabe que uno es débil, siempre sale algún pícaro con ganas de beneficiarse de la desgracia ajena. Y si de picaresca se trata, Nápoles puede ser ... una de sus capitales mundiales. De ahí el perpetuo tiro y afloja que mantienen los azzurri con el Sevilla por Juanlu.

Diferente modus operandi tienen en la Bundesliga. El Bayer Leverkusen hubiera cerrado esta misma semana la compra de Loic Badé, puesto que tienen claro que es el central que les encaja y el precio, aunque negociado, no ha supuesto demasiado conflicto. No obstante, el Inter de Milán ha irrumpido en esta negociación para exasperación del Sevilla, que necesita una buena venta para remendar el roto que tiene en las inscripciones de LaLiga.

El Inter no tiene los 30 millones de euros que pide el club sevillista, pero está a la espera de hacer algunas ventas y recaudar una cifra que iguale a la oferta de los alemanes. Una cantidad que estaría en los 25 millones fijos, pero con algunas variables con las que, a pesar de todo, no se llegarían a los 30 millones solicitados.

A regañadientes, el Sevilla va a esperar la oferta de los italianos, puesto que Badé prefiere marcharse a Milán. No obstante, de no salir la operación hacia delante por motivos económicos, el central francés ha dado su palabra de recalar en la Bundesliga. Pase lo que pase, el defensa tiene asegurado jugar en la Champions League esta temporada, un crecimiento que le seduce (y mucho) teniendo en cuenta que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto, Badé sigue entrenando al margen de sus compañeros con la excusa de tener una leve lesión en el sóleo de su pierna izquierda desde hace un par de semanas.

Según ha podido conocer este medio, el Bayer Leverkusen está dispuesto a esperarle, puesto que su perfil es el que les encaja a la perfección. De hecho, la oferta que le pusieron a Badé sobre la mesa es un contrato hasta 2030, ya que Erik ten Hag le quiere para jugar en defensa de tres y ve que tiene prestaciones ideales para esa demarcación.

Al Sevilla, por su parte, no le interesa que esta operación se dilate más de la cuenta. La urgencia por inscribir es palpable y confían en que, de aquí al domingo, se puede efectuar al menos dos inscripciones más. El límite salarial los tiene ahogados y aún no se le ha podido dar salida a los descartes con sueldos más alto. Lo cual está lastrando la planificación más de la cuenta. Aunque Cordón preveía más movimiento para estas dos últimas semanas, sí le ha resultado un contratiempo este bloqueo en las salidas.

Juanlu, en un entrenamiento con el Sevilla Manuel Olmedo

El Nápoles vuelve a la carga

De otro lado, el verdadero culebrón del verano es la salida de Juanlu al Nápoles. Tras rechazar otras ofertas golosas por el canterano, el Sevilla se ve abocado a entrar en el juego de los italianos. La oferta de 17 millones de euros y el 5 por ciento de una futura venta sigue vigente, a pesar de haber pasado las 48 horas que se dieron ambos clubes.

Desde el Sevilla se insiste en que esta cifra no satisface sus pretensiones, un bucle que no llega a romperse, ya que el Nápoles confía en que se terminará cediendo por el pánico de los últimos días de mercado. El Wolves ya ha tirado la toalla con el lateral derecho sevillista y está cerca de fichar a Jackson Tchatchoua, del Verona, para reforzar su carril diestro.

Con el camino despejado, desde Italia señalan que Juanlu está apretando para que el Sevilla dé luz verde a la operación, mientras que el entorno del jugador insiste en que el de Montequinto sólo piensa en el partido del próximo domingo ante el Athletic Club. Y es que el mensaje es claro: o Nápoles o Sevilla. Y los nervionenses no están en condiciones de perder una venta de este calibre.

Menos importante en números, pero tampoco desdeñable, es la posible venta de Kelechi Iheanacho. Desde Turquía insisten en que el Samsunspor ha llegado a un acuerdo con el delantero del nigeriano, mientras que ha tenido contactos con el Sevilla para negociar un precio por su traspaso. El delantero mejoraría levemente su sueldo, mientras que dejaría algún ingreso en el club. Un trato bastante agradable, teniendo en cuenta que el jugador llegó libre el pasado verano.

Con este panorama, el Sevilla se planta en la penúltima semana del mercado de fichajes de verano, con casi todo por hacer y con el terrible horizonte de plantarse en San Mamés con apenas 12 jugadores del primer equipo disponibles. Cordón aseguró el pasado miércoles que «habría sorpresas» en estos días, pero por el momento hasta las sorpresas se están haciendo de rogar.