Laura Marta

Son cinco títulos en seis temporadas en MotoGP. A tiro, y más allá, los siete de Valentino Rossi, o incluso los ocho de Giacomo Agostini. Porque Marc Márquez todavía no ha cumplido los 26 años y tiene las mismas ganas de seguir ganando que cuando empezó. Además, los rivales no han mostrado demasiada eficacia este año para hacerle frente. Se espera más de todos el próximo curso en el que ya no estará Dani Pedrosa.

Jorge Lorenzo

Su primer rival es el más peligroso y también el más cercano. Será su compañero en cuanto termine esta campaña y es el único que le ha arrebatado un título en su tiranía en MotoGP. A favor tiene el carácter ganador y que ya ha demostrado que puede acoplarse a cualquier moto porque el gen ganador sigue intacto. En contra, su adaptación a la Honda. No es tan complicada como la Ducati, pero Márquez le lleva años de ventaja.

Valentino Rossi

Dice que no le preocupa que Márquez le arrebate los récords. También repite que todavía le queda hambre para lograr un octavo título en la máxima categoría. Estuvo muy cerca en 2015, algo más lejos en 2016 y mucho más difícil lo ha tenido en estas dos últimas campañas en las que la Yamaha no ha sabido responder a sus apetencias. Su ñultimo trinfo fue en Países Bajos en 2017 y esta temporada solo ha podido rescatar terceros puestos de Qatar, Francia, Jerez, Cataluña y un segundo puesto en Alemania. Aún así, es tercero en la clasificación general.

Andrea Dovizioso

Subcampeón en 2017, sigue en plena forma. No pudo recuperarse de los errores de principio de curso para alargar la pelea hasta Valencia, pero está capaciado para firmar otro brillante curso en 2019. Tiene moto, confianza y resultados. Y quiere el título por fin.

Maverick Viñales

A pesar de haber encontrado el equilibrio en 2018 después de un curso anterior lleno de euforia y decepción a partes iguales, la Yamaha ha vuelto a ser su principal enemigo. No han encontrado la solución a sus problemas y solo puntualmente han podido ponerse a tono en algunas carreras. Quien era señalado como el antídoto contra Márquez solo ha logrado cuatro victorias desde su ascenso a Yamaha (Qatar, Argentina y Francia 2017) y suma tres bronces y una plata este curso. No ha podido protagonizar ningún duelo contra el de Honda, quien fuera su rival en categorías inferiores. Y se le espera.

Joan Mir

Es la nueva estrella de MotoGP aunque todavía no se haya subido a la moto de la máxima categoría. El mallorquín ganó Moto3 con absoluta comodidad en 2017 y se lo rifaron las marcas para culminar el ascenso vertiginoso. No será campeón de Moto2 este curso pero ya tiene su puesto asegurado en Suzuki el año que viene. Para algunos, entre ellos Márquez, sube demasiado rápido. Para él, es el momento. «A ver quién dice que no», reconocía. Envergadura, buena cabeza y mejor pilotaje aspira a ser quien rivalice con el de Honda por ser el mejor novato.

Lesiones

Además de los pilotos, Márquez siempre tendrá en la nómina de enemigos una lesión importante. Por el momento, y a pesar de que cada año lidera la clasificación de caídas, no ha tenido que suspender ninguna carrera por problemas físicos. El más grave lo sufrió en 2011, cuando estaba cerca de atrapar el título de Moto2 y tuvo que operarse de la vista porque después de una caída comenzó a ver doble. En la pretemporada de 2014 se fracturó el peroné mientras se entrenaba, pero no le impidió ganar en Qatar, la primera carrera del curso, y las nueve posteriores. En 2015 se rompió el dedo meñique en una caída mientras practicaba dirt track. Ya en 2016 volvió a demostrar su gran estado de forma después de que se recuperara sin consecuencias de una caída en la que se dislocó el hombro. Se lo puso en su sitio y volvió a la moto. Por temporadas: en 2013 sufrió 15 caídas; en 2014, 11; en 2016: 17; en 2017: 25; en 2018: 18. Sin contar las innumerables veces que ha sido capaz de salvarse de ir al suelo.