MotoGP A Márquez se le sale el hombro en la celebración El piloto español pidió a sus compañeros que le ajustaran la articulación

Laura Marta

Actualizado: 21/10/2018 08:37h

Parece una máquina perfecta. Gana, mete presión, adelanta por donde no se puede. Pero Marc Márquez es humano. Y lo corroboró incluso con dolor en plena celebración de su quinto título de MotoGP.

Nada más bajar de la maquinita de videojuegos que le habían preparado para celebrar su séptima corona (cinco de MotoGP, una de Moto2 y una de 125cc) se tumbó en el suelo y pidió la asistencia de sus compañeros. Se le había salido el hombro. «Me he abrazado a Redding para celebrarlo y he notado que se me salía el hombro. He pedido que me lo pusieran en su sitio y ahora duele, pero con al celebración se pasará», aseguró entre risas el pentacampeón de MotoGP en las cámaras de Movistar.

El piloto afirmó que pasará por el quirófano este mes de diciembre para corregir su debilidad.