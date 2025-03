Arenas y Nagashima vencen en el inicio del Mundial

Albert Arenas en Moto3 y Tetsuta Nagashima en Moto2 fueron los primeros campeones del atípico Mundial que ha arrancado en Qatar. La ausencia de los pilotos de MotoGP a causa de la crisis del coronavirus ha marcado un Gran Premio descafeinado por la imposibilidad de que se disputara la prueba en la categoría reina. Una situación que puede prolongarse después de que el Gran Premio de las Américas, el que tenía que ser el inicio del campeonato en 2020 después de la cancelación de Qatar y el aplazamiento de Tailandia , esté en serio riesgo de no poder disputarse, al menos en su fecha prevista.

Poco imaginaba Tetsuta Nagashima cuando fue escogido por Aki Ajo para sustituir a Iker Lecuona tras su salto a MotoGP, que empezaría su andadura en el Mundial con la primera victoria de su carrera, Tenía contrato con el equipo ONEXOX SAG para 2020 pero ha podido disfrutar del equipo oficial de KTM. Baldasarri y Bastianini completaron el podium de una carrera que tuvo a Navarro sexto y mejor español. Tuvo un recuerdo para Shoya Tomizawa en cuanto se bajó de la moto: «Para mí es como un hermano porque cuando comencé a pilotar me ayudó muchísimo. Le quiero dar las gracias a él, a mi familia y a mi equipo».

El nipón se mostró muy agresivo durante toda la carrera y tuvo que remontar desde la decimocuarta posición de la parrilla de salida para acabar ganando el Gran Premio de Moto2. Nagashima ha sido el que mejor ha cuidado los neumáticos, todo lo contrario que Luca Marini , que lideró casi toda la prueba pero que se quedó sin gomas al final de la carrera y acabó sobre el asfalto. Muchas esperanzas había puestas en Jorge Martín pero el español se quedó fuera de los puntos tras tocarse con Baldasarri. Canet debutó en la categoría con un octavo puesto. Caídas a las primeras de cambio para Marcos Ramírez y Augusto Fernández.

Arenas y la mejor carrera de «mi vida»

Albert Arenas, McPhee y Ogura configuraron el primer podio de la temporada , en Moto3, después de que Masiá, que entró tercero fue penalizado por tocar el verde en el giro final. El gerundense subió a lo más alto del cajón recibiendo el justo premio a su atrevimiento y tesón. Observador, comprobó que si era capaz de salir de la última curva podía ganar la carrera. Binder y Arbolino podrían haber optado al triunfo pero en la última vuelta se tocaron. El sudafricano se fue al suelo y el italiano perdió todas las opciones al tener que salirse del trazado para no caerse. Fue una carrera plagada de adelantamientos, con el viento en contra, provocando menores velocidades punta. En el último giro, Arenas se puso en cabeza y tiró fuerte, logrando distanciarse de McPhee y evitando que éste pudiera tomarle el rebufo. M asiá logró entrar tercera pero posteriormente fue sancionado .

«Ha sido la mejor carrera de mi vida», aseguraba el exultante piloto de KTM, que resumió cómo vivió la carrera: «Fue increíble. La primera vuelta era una expectativa. Vi, cuando estaba en el grupo, que tenía un poco más y probé a tirar. Patinaba mucho, pero no me he puesto nervioso. Estoy muy contento. Me pasé toda la vuelta de honor gritando . Sacaba todo, todas las horas de entrenamientos, aún queda algo del año pasado. Al preparar esta carrera visualizaba esas sensaciones. El trabajo del equipo ha sido increíble. Cometí algún error en los test, pero me he asentado. He dado otro pasito como piloto». El catalán añadió: «En los test lo empecé a construir, pero hasta que no llega la carrera no sabes. Qué mejor que primera carrera y victoria. Va para todos los que están a mi lado. Hay una situación un poco delicada cuando volvamos a casa. Llamo a todos a que confíen, que disfruten de la vida . A entrenar al máximo y a ver cuándo es la próxima carrera».

