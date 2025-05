Un excampeón de la UFC avisa del poder de Topuria: «Si lo golpea como al resto, será una mala noche para Oliveira»

El próximo 28 de junio Ilia Topuria se enfrentará a Charles Oliveira por el título del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos). El hispanogeorgiano tendrá la oportunidad de convertirse en doble campeón. Por su parte, Oliveira tratará de recuperar el cinturón que alguna vez tuvo. Este combate, que viene un poco eclipsado por la fugaz posibilidad de haber sido contra Islam Makhachev, determinará al nuevo rey de una de las categorías más competidas de las artes marciales mixtas (MMA).

Por un lado, la feroz pegada de Ilia Topuria se enfrentará al peligroso juego de suelo del brasileño. Dentro de la compañía de Dana White, El Matador ha noqueado a cinco de sus ocho rivales, incluyendo a leyendas como Alexander Volkanovski y Max Holloway. En todos estos duelos ha hecho gala de un boxeo espléndido, pese a que su base inicial era la lucha. Entre las bazas de Charles Oliveira, la más notoria es su jiujitsu. Este ha sido capaz de someter a 16 de sus contrincantes en la UFC, marcando el récord de la compañía. Tampoco hay que descuidar su poder en las manos, capaz de sentar a rivales como Justin Gaethje.

Es en este duelo de estilos y puntos fuertes a partir de los que el excampeón del peso gallo (135 libras o 61, 2 kilos) Aljamain Sterling hace su predicción. «Es interesante porque Oliveira se cae en cada pelea. Casi todas las peleas. Las últimas ocho peleas, diría yo. Dicho esto, sabemos que Ilia Topuria puede quebrarse. Hemos visto [Topuria] caer antes por Jai Herbert y volvió. Era la primera vez que peleaba a 155 libras», contextualiza en The Weekly Scraps recalcando el hecho de que ninguno es imbatible. Aunque bien es cierto que el brasileño 'peca' de haber estado comprometido en más ocasiones.

«Si Topuria puede tocar a Charles la forma en que golpea a todos los demás, creo que será una mala noche para Oliveira e Ilia será campeón de dos divisiones», añade el estadounidense. «Pero el tema es el grappling. No hemos visto a nadie forzar el grappling contra Ilia y me pregunto si Do Bronx (apodo de Oliveira) tratará de hacerlo para ver si puede cansarlo y quitarle algo de potencia a sus golpes. Esa es la gran incógnita», sentencia el excampeón. Lo lógico sobre el papel sería pensar que el jiujitsu del brasileño estaría muy por encima. Sin embargo, Topuria cuenta con la mitad de sus triunfos logrados vía sumisión.

A pesar de que el estilo de combate de El Matador ha ido evolucionando hasta basarse únicamente en el boxeo, no hay que subestimar sus orígenes, forjados en la lucha grecorromana y el grappling proveniente del Climent Club. El pleito estelar del UFC 317 será una auténtica batalla de MMA. Dos maestros que dominan todas las aristas del combate se verán las caras este 28 de junio.