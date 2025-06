A qué hora es la pelea de Ilia Topuria en la UFC hoy y dónde ver en directo online y en televisión el combate contra Oliveira

Jose Soriano Las Vegas 29/06/2025

Actualizado a las 05:21h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

El T-Mobile Arena de Las Vegas se vuelve a vestir de lujo para recibir el broche de oro de la International Fight Week, el UFC 317. Cuatro serán los protagonistas de una noche que contará con dos peleas de campeonato. Alexandre Pantoja buscará una nueva defensa de su título del mosca (125 libras o 56, 7 kilos) ante Kai Kara-France en le choque coestelar. Sin embargo, toda la atención se desvía hacia el pleito principal: Ilia Topuria contra Charles Oliveira por el título vacante del peso ligero (155 libras o 70, 3 kilos).

Como acostumbra El Matador, este será otro de esos duelos en los que no se podrá apartar la mirada de la pantalla. Aunque las apuestas dan como claro favorito a Topuria, no hay que descuidar al brasileño. Charles Oliveira no es un peleador cualquiera. Es el máximo finalizador en la historia de la UFC, con 20 combates acabados antes del límite. No obstante, los estilos hacen las peleas, y es aquí donde el hispanogeorgiano tiene la ventaja. Su poder en la compañía ya ha quedado demostrado, incluso noqueando a un peso ligero como Jai Herbert.

Noticia Relacionada ¿Cómo pelea Ilia Topuria?: puntos fuertes y débiles de la estrella española de la UFC Álvaro Colmenero El hispanogeorgiano busca su segundo título mundial, esta vez en el peso ligero, ante el brasileño Charles Oliveira

El problema con Oliveira es que en la inmensa mayoría de sus peleas recibe daño. Michael Chandler, Justin Gaethje, Dustin Poirier e Islam Makhachev consiguieron derribar con una buena mano al brasileño. Esto es un lujo que no se puede permitir con alguien que ya ha apagado las luces de gente como Max Holloway y Alexander Volkanovski. Aunque también es cierto que en muchas de estas ocasiones Do Bronx, como se le apoda, se siente cómodo en el suelo. No por nada tiene el récord de más sumisiones en la compañía con 16. Pese a esto, no parece ser un inconveniente para Topuria. Su bagaje proviene de este mismo ámbito, la lucha y el suelo, por lo que no tendrá miedo de bajar a la lona.

Además, el UFC 317 también tiene muchas otras cosas que ofrecer. Una de las primeras peleas de la noche será el duelo de dos jóvenes prospectos de la compañía estadounidense: Payton Talbott y Felipe Lima. Otro prospecto que tendrá la oportunidad de recibir un gran ascenso en Joshua Van. Este se enfrentará a Brandon Royval en un combate que puede dar a un nuevo retador del peso mosca. Peso cuyo trono también se pone en juego esta noche. Alexandre Pantoja defenderá su corona contra Kai Kara-France en un choque eléctrico.

A qué hora comienza la pelea de Ilia Topuria contra Charles Oliveira

Este UFC 317 trae consigo una de las carteleras del año. Será otra ocasión en la que españoles y georgianos trasnochen a altas horas de la madrugada. Ilia Topuria tiene en su mano otra oportunidad para hacer historia en las artes marciales mixtas (MMA). Será la ocasión en la que puede pasar a formar parte del grupo de leyendas que se hicieron con el oro en dos categorías de peso diferentes. Del otro lado, Charles Oliveira querrá poner todo lo que esté a su alcance para recuperar el trono que una vez ocupó.

Pues bien, este UFC 317 dará el pistoletazo de salida a las 00.30 horas (hora peninsular) de la madrugada de sábado a domingo con las primeras preliminares. Después de esos cuatro combates, las preliminares empezarán a las 2.00 horas. A las 4.00 horas se dará paso a la cartelera estelar, donde se encuentran las dos peleas de campeonato. En función de la duración de los choques anteriores, el pleito estelar entre Topuria y Oliveira comenzará en torno a las 6.00 horas.

Dónde ver en directo en televisión y online el UFC 317, con la pelea Ilia Topuria vs Charles Oliveira

En España, los derechos televisivos de la UFC se encuentran en Eurosport y Max de manera exclusiva. Por lo tanto, para poder ver las peleas preliminares y la cartelera principal de manera oficial habrá que suscribirse a la 'app' de Max y contratar además el complemento de deportes. La plataforma conectará a partir de las 2.00 horas. Los combates anteriores solo se podrán ver de manera legal a través de la aplicación de UFC Fight Pass en España.