Diego Lopes, tras noquear a Jean Silva: «Pelear contra Volkanovski en febrero suena muy bien»

Diego Lopes es ese tipo de peleador que toda compañía de artes marciales mixtas quiere en sus filas. El brasileño, afincado en México desde hace una década, acaba de vencer con una sólida actuación a uno de los atletas más peligrosos y emergentes del peso pluma de la UFC. Noquear a Jean Silva en el segundo asalto le ha permitido volver a colarse en las conversaciones de cara al cinturón de las 145 libras (65,8 kilos), donde también deberá abrirse un hueco con otros contendientes. Él ya tuvo la oportunidad ante Alexander Volkanovski este año, pero tropezó. Ahora ha regresado a la senda del triunfo y analiza con ABC MMA su futuro dentro de la mayor liga de artes marciales mixtas del mundo.

-Hace un par de semanas lograste una victoria muy importante para tu carrera ante Jean Silva.

-Estoy muy contento por cómo se dieron las cosas, ahora toca disfrutar.

-Era un combate que venía cargado de un ambiente de tensión, pues no había buenas vibraciones entre Jean Silva y tú. Me dio la sensación de que lo capitalizaste dentro del octágono.

-Sí, siempre soy vertical en mi juego, pero esta pelea tenía algo diferente, era especial, lancé con todas mis fuerzas los golpes, simplemente por todo lo que había hablado mi oponente.

-¿Se quedaron las diferencias dentro de la jaula?

-Yo soy una persona muy sincera, dije que después de la pelea no querría ninguna amistad con mi rival y así va a ser, él por su lado, yo por el mío. No significa que si me lo cruzo no le vaya a saludar, pero no quiero personas con mala energía a mi lado, no soy ese tipo de persona.

-¿Fue una estrategia fallida por parte de Jean Silva intentar cabrearte?

-Sí, yo creo que le salió muy mal (risas). Trató de hacer una cosa que no venía a cuento, todos saben cuál es mi personalidad y no me iba a descarrilar.

-¿Cómo viste el combate desde dentro?

-Lo vi muy bien, salió como teníamos planeado. Obviamente nadie quiere ser golpeado, pero si no los quiere recibir vete a otro deporte. Salió justamente todo como queríamos. El primer asalto dominé bien y en el segundo él tuvo sus momentos pero cuando él se expuso lo pude cazar.

-Jean Silva era el último miembro de los 'Fighting Nerds' invicto en la UFC. ¿Tienes la sensación de haber terminado con su aura de imbatibilidad?

-Sí, era el último que estaba invicto y se lo quité dentro de UFC. Su equipo se quitó un peso de encima, cuando haces las cosas muy bien tienes muchas responsabilidades y te acaban criticando mucho. Eso les va a ayudar a regresar mejor y seguir entrenando fuerte. Todos ellos son muy jóvenes.

-Fue una victoria contundente contra un peleador en ascenso, que venía con muy buena racha. ¿Es suficiente para volver a pelear contra Volkanovski por el título de la UFC?

-Yo creo que he hecho suficiente para ponerme de nuevo en la conversación, no solo era ganar la pelea, era hacerlo de manera contundente. Yo quiero volver a pelear por el título, de los contendientes que hay en la línea de los más emocionantes soy yo. Pero desconozco los planes de la UFC.

-¿Vas a esperar a que te llamen o te mantendrás activo con otra pelea?

-Ya sabes cómo soy yo, he construido mi carrera peleando, vamos a ver qué pasa, si la UFC me ofrece otra pelea, la tomaré. Aunque también me gustaría estar un poco más tranquilo. He hecho tres peleas por año desde que estoy en UFC y eso desgasta un poco. Pero pelear contra Volkanovski en febrero suena muy bien para mí.

-Charles Oliveira se quedó sin rival para el combate estelar de Río de Janeiro el 11 de octubre y levantaste la mano para enfrentarte a él en una categoría superior de peso.

-Claro, ¿por qué no? A mí me gusta pelear. Y teniendo mi división que no se sabe qué va a pasar... Era una buena opción, lo respeto mucho a Charles. El cartel de Brasil fue construido para él. Fuimos varios los que queríamos reemplazar a Fiziev, pero ya tiene un oponente.

-¿Qué rival te podría motivar más si no te dan la pelea por el título directamente contra Volkanovski?

-Depende de cómo se acomoden las cosas. Pelear contra Yair Rodríguez o contra Movsar Evloev estaría bien. Mi nombre va a estar ahí. Lo que me diga la UFC. Ellos ya saben que quiero pelear en diciembre si hace falta.

-En ABC dimos la exclusiva de que Joel Álvarez debutará en el peso wélter ante Vicente Luque. ¿Cómo ves este combate?

-Es una pelea muy buena. A Joel creo que le irá muy bien en esa categoría porque es un peleador grande, no hará tanto sacrificio para cortar el peso, va a ser mucho más cómodo para él. Joel es muy bueno, no ha podido pelear mucho por los recortes de peso pero va a poder hacerlo muy bien ahora.

-También suena Justin Gaethje como primera pelea de Ilia Topuria para defender su título del peso ligero.

-Será un buen combate, habría que ver cómo sale Gaethje con la pegada de Topuria. Aguanta muchos golpes y tiene buena lucha el estadounidense, sería una pelea interesante, creo que la diferencia de generaciones haría que Topuria ganara esa pelea.

-Por último, vi que estuviste compartiendo un rato en Las Vegas con Hecher Sosa, el nuevo peleador español en la UFC.

-Estoy muy feliz, trabajamos con el mismo representante, soy ese tipo de persona que si estás de mi lado yo te ayudaré en todo lo que pueda. Como tiene cercanía con mi mánager, nace de mí mismo ser lo más amable posible con esa persona. Comimos juntos una hamburguesas y estuvimos charlando un rato. Me alegro mucho por él.