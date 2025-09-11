Entrevista ABC
Diego Lopes: «Si gano con una gran actuación a Jean Silva, volveré a pedir pelear por el título de UFC»
El brasileño afincado en México, que viene de una derrota contra Volkanovski, quiere frenar el ascenso de una de las estrellas de los Fighting Nerds
Diego Lopes ha estado muy cerca de convertirse en campeón de la UFC. En su último combate, fue derrotado por el australiano Alexander Volkanovski, alejando al brasileño afincado en México de completar su sueño. Fue un duro golpe, más moral que físico. Pero como un artista marcial mixto se conoce más en el tropiezo que en el triunfo, ahora regresa al octágono de la UFC para ser uno de los protagonistas del pleito estelar ante el emergente Jean Silva, del afamado equipo Fighting Nerds. Entre ellos no hay buena sangre, aunque Lopes asegura que es cosa de su rival. Ahora, hace un alto en su semana de la pelea para atender a ABC y analizar el combate que tiene por delante durante el UFC Noche, que tendrá lugar este sábado en San Antonio (Texas).
-Ya estamos a pocos días para el combate ante Jean Silva. ¿Cómo estás?
-Muy contento de estar en Fight Week otra vez, muy emocionado de cara a este sábado.
-La última vez no pudo ser, tuviste un gran enfrentamiento ante Alexander Volkanovski, pero se te escapó. ¿Qué conclusiones sacas?
-Ha sido un gran aprendizaje, fue una gran experiencia pelear por el título. Quería ganar, pero no fue suficiente. Me ha dejado una confianza en mí mismo más grande, pude pelear ante uno de los mejores de todos los tiempos de la división. Estoy ahí con los top. Pude pelear a cinco rounds bastante competitivo, a pesar de perder casi todos ellos. Estoy muy feliz con todo lo que ha pasado después, y todo lo que he adaptado para esta pelea.
-¿Qué tipo de adaptaciones has hecho?
-Todo en general; el equipo, la táctica, la técnica. Me he hecho un gimnasio privado para mí, porque para la pelea contra Volkanovski no entrené dentro de un octágono. Y hacer sparring en octágono es algo diferente. Ahora tengo todo para mí, está todo cubierto. Me senté con mi equipo, discutimos de todo lo que sucedió en la pelea, todo lo que hay que mejorar. Hubo mucha adaptación y reflexión técnica que se va a notar en esta pelea.
-Dice Jean Silva que te ganará seguro. Es un luchador con un ascenso similar al tuyo, en muy poco tiempo ha escalado muchas posiciones. Cinco victorias, cinco finalizaciones. ¿Qué te preocupa de él?
-No me preocupa nada, nada es nuevo para mí, he peleado con peleadores agresivos, con otros que saben luchar, otros más grandes, que tienen buen 'wrestling', buen 'striking'... Obviamente es un excelente peleador y ha ganado bien.
-Me da la sensación de que no hay buena sangre en este combate. ¿Es puramente negocio o hay algo detrás que hace no os llevéis especialmente bien?
-Todo lo ha creado él. Yo sigo preguntándome por qué tiene odio hacia mi persona, no lo entiendo. Ya vi que decía que no le gustaba yo. Si no le gusto, él tampoco me va a gustar a mí, no voy a ser amigable. Lleva un año hablando mal de mí, diciendo de todo sobre mi persona, que luego no venga a decirme que solo eran negocios o marketing. Eso no funciona conmigo. Él para su lado y yo para el mío.
-¿Crees que te va a plantear una pelea de golpeo de pie?
-Definitivamente, porque nunca le hemos visto dentro de la UFC buscando un solo derribo. Él sabe el camino más fácil entre comillas es su 'striking', pero ahí no va a tener ventaja tampoco.
-Si te impones a Jean Silva por finalización, ¿crees que te podrán dar la oportunidad titular de nuevo?
-Todavía no he hablado de ello con la UFC, pero mi gran foco es ese. Hacer un gran actuación, un gran nocaut o sumisión, o un dominio completo, y demostrar que mi nombre sigue vivo para pelear por el título. Si gano bien, me sentaré con la UFC a ver qué sigue para mí. Si me piden una pelea más y luego el título, lo haré. Dependerá de cómo gane la pelea.
-Si vences bien la pelea, sin salir demasiado dañado, ¿buscarás pelear de nuevo en diciembre en el numerado de Las Vegas?
-Sí, sí me gustaría. Las Vegas ya es como mi casa. Tengo un gimnasio para entrenar también allí, sería ideal pelear allí.
-Hubo un tiempo en el que tu nombre sonó para pelear contra Ilia Topuria. ¿Qué te pareció su victoria ante Charles Oliveira?
-Justamente lo que esperaba. Si él te conecta la mano, te va a mandar a dormir. Entrar al choque contra él no le convenía a Oliveira. Creo que tiene peleas interesantes en la división con la savia nueva que está llegando, muy emocionado para ver qué va a pasar más adelante.
