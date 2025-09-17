Isaac Nader toma el cetro mundial del 1.500; Adrián Ben, octavo

Era una final abierta, sin favorito ni referencias, ausentes Jakob Ingebrigtsen y Cole Hocker, vigente campeón olímpico. Una final que se presumía más lenta que las últimas, como así fue, y que premió al más inteligente. El portugués Isaac Nader es el nuevo rey del ... 1.500 después de imponerse por solo dos centésimas al británico Jake Wightman en una recta final agónica. El luso, entrenado en Soria por Enrique Pascual, sorprendió a todos llegando desde atrás y por el exterior para ganar en 3:34.10. El bronce se lo llevó el keniano Reynold Cheruiyot.

Adrián Ben, único representante español en la prueba, terminó octavo, de nuevo como finalista de un gran campeonato, como ya ocurriese en Doha 2019 y Budapest 2023, ambas en los 800 metros. El gallego, también finalista olímpico en Tokio 2020 y en el pasado Mundial indoor de Nanjing, no pudo aprovechar esta vez su explosivo final. Intentó estar siempre en los puestos delanteros, corriendo por el interior y siguiendo al neerlandés Niels Laros, que partía como uno de los favoritos. El plan parecía funcionarle, pero cuando la carrera llegó al desenlace le faltaron fuerzas para aprovechar los huecos.

Laros, otro de los jovencitos a los que se sigue con lupa en estos Mundiales, acabó cuarto y sin metal. Tampoco pudo meterse en la pelea Josh Kerr, último campeón, quien sufrió un percance a falta de 600 metros que le hizo cruzar la meta cojeando.

Lescay, también finalista en longitud

Mattia Furlani adelantó el cambio de era en el salto de longitud masculino. Oro mundial en pista cubierta en marzo, oro mundial al aire libre este miércoles que vio caer a Miltiadis Tentoglou antes de la primera mejora, con un mejor salto de 7,83. El griego, dominador de la disciplina en el último lustro, sufrió molestias que le impidieron rendir a buen nivel. En marzo, en Nanjing, ni siquiera pudo estar por lesión.

Fue una final de alto nivel. Con siete atletas por encima de los 8.15. El chino Yuhao Shi se quedó con el bronce con un salto de 8,33. La plata fue para el jamaicano Tajay Gayle (8.34). Furlani no logró entrar en la pelea por las medallas hasta el quinto intento, donde voló hasta los 8,39, mejor marca personal para él.

El italiano, de solo 20 años y ya doble campeón mundial, además de bronce olímpico, realizó otros dos intentos por encima de los ocho metros: 8,13 en el segundo y 8,22 en el cuarto.

Los españoles no se acercaron al podio. Lester Lescay acabó octavo con un mejor salto de 7,97. Puesto de finalista para el hispano-cubano que suma al bronce europeo que logró en Apeldoorn. Jaime Guerra cerró la clasificación, duodécimo, con 7,81. Ambos dejaron una sensación agridulce, sobre todo por el buen desempeño de ambos en la clasificación. Ninguno de sus mejores saltos entonces, eso sí, les hubiera permitido colarse entre los tres mejores.