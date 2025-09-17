Suscribete a
Atletismo / Mundiales de Tokio

Isaac Nader toma el cetro mundial del 1.500; Adrián Ben, octavo

El portugués se lleva el oro en una prueba sin referentes por las ausencias de Ingebrigtsen y Hocker

Jordan Díaz se retira tras un solo salto nulo en la clasificación de triple

Javier Asprón

Era una final abierta, sin favorito ni referencias, ausentes Jakob Ingebrigtsen y Cole Hocker, vigente campeón olímpico. Una final que se presumía más lenta que las últimas, como así fue, y que premió al más inteligente. El portugués Isaac Nader es el nuevo rey del ... 1.500 después de imponerse por solo dos centésimas al británico Jake Wightman en una recta final agónica. El luso, entrenado en Soria por Enrique Pascual, sorprendió a todos llegando desde atrás y por el exterior para ganar en 3:34.10. El bronce se lo llevó el keniano Reynold Cheruiyot.

