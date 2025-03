Mayoría de afición del Athletic en Sevilla para la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad

Aunque la restricciones por la pandemia de Covid-19 han hecho que la final de la Copa del Rey 2019-20 entre el Athletic Club y la Real Sociedad quede deslucida por la falta de aficionados tanto en el partido como en las calles de Sevilla por el cierre perimetral de las Comunidades Autónomas, se ve que las colonias de vascos en la capital hispalense son más abundantes de lo que parecía.

En el centro de la ciudad se mezclaban este sábado a mediodía personas vestidas de chaqueta por el Sábado Santo con algunos con las camisetas de los equipos que se enfrentan esta noche en la final en el estadio de La Cartuja. No muchos eso sí, pero los suficientes para recordar a los sevillanos que esta noche había una cita deportiva importante. La gran mayoría de los aficionados, visibles por sus camisetas , banderas y bufandas, eran del Athletic Club mientras que era más difícil encontrarse con el blanco y azul de la zamarra de la Real Sociedad.

Un aficionado de la Real Sociedad por la Cuesta del Rosario MANUEL GÓMEZ

El lugar donde más concentración de hinchas rojiblancos había era en el bar La Viña Jarrillera , cuyo dueño Fernando, nacido en Portugalete y emigrado a Sevilla por amor ha convertido en local en una peña del equipo de su corazón. A lo largo de la semana numerosos medios del País Vasco ha acudido al establecimiento para fotografiarlo o hablar con el dueño e incluso han tenido una tertulia radiofónica.

Allí se reunían varios aficionados y al ser cuestionados todos habitantes de la cuidad hispalense. Es el caso de Victoria que comparte una cerveza con su pareja, sevillano, por el que se mudó a Sevilla y que vive la final con pena por no haber podido vivirla con sus paisanos inundando la ciudad y en el campo.

En otra mesa está José Antonio de Algeciras que trabaja en Sevilla y por circunstancias nació en Bilbao aunque siempre ha vivido en Cádiz. Al ser cuestionado por qué es del Athletic responde «se puede ser de otro equipo». Ahondando en su historia cuenta que descubrió allá por el año 90 a «un tal Julen Guerrero « que le hizo enamorarse del equipo. »Luego ves cómo la gente del Athletic lo es a muerte y te gusta más ser de ese equipo«.

En el interior del bar no paran de servir cervezas y de entrar personas con la camiseta del equipo bilbaíno. Jon Molina que señala a su pareja como culpable de que él esté en Sevilla. vive la final con sabor agridulce por no poder acudir al estadio y no estar acompañado por el resto de los aficionados.

Hinchas del Athletic en un bar de Sevilla MANUEL GÓMEZ

Curiosamente, hay una familia que sí que ha venido de Bilbao para la cita, son de origen sevillano. Sus padres de la Puebla Del Río emigraron al País Vasco para trabajar y cuando se jubilaron volvieron, aunque parte de su prole se quedó allí. Son un padre, que nació en Sevilla pero vive en Bilbao, con sus dos hijos, su yerno y un sobrino, que nació en Bilbao pero ha crecido en Sevilla. El motivo que les ha permitido estar en la ciudad andaluza para esta cita ha sido un empeoramiento de la salud de la abuela.

Pocos aficionados de la Real Sociedad estaban paseando por el centro, la mayoría se han reunido en el hotel de concentración del equipo el NH Collection. Allí han podido hablar con Imanol Aguirretxe, jugador emblemático txuri-urdin retirado hace dos años.

Aguirretxe habla con algunos aficionados en la puerta del hotel MANUEL GÓMEZ

A pocas horas del inicio del partido tratarán de trasladar su aliento a los equipos, como ya hicieran los hinchas en Bilbao y San Sebastián, ya sea despidiéndolos en los hoteles o en la llegada al estadio de La Cartuja, a la espera de llevarse el trofeo a casa, los rojiblancos el segundo del año y los blanquiazules el primero en 30 años.