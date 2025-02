Oblak: «Hemos salido con miedo, es un tema mental»

El portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, compareció ante los medios de comunicación tras la derrota ante el FC Barcelona y se ha mostrado muy crítico con el inicio de partido del equipo rojiblanco: «Parecíamos otro equipo como empezamos y después del minuto 25. No es un tema de planteamiento, es algo en la cabeza, algo mental. Entramos con el freno o con miedo. Esperamos a que el Barça nos hiciera daño y luego despertamos. Y no es la primera vez, nos ha pasado bastante a menudo en los últimos años».

El esloveno ha señalado que no se explica cuál es el motivo de esta mala salida del conjunto del Cholo Simeone y considera que la solución está en la actitud de cada futbolista: «Está en la cabeza de cada uno, es una cosa psicológica. Tenemos que quitar esta costumbre de regalar muchas veces las primeras partes y luego despertamos. Va a cambiar con la confianza y últimamente no hemos tenido mucha confianza y a la mínima las cosas se complican».

El guardameta ha opinado que en líneas generales hicieron un gran partido, «pero hay que empezar así de inicio, no a partir del minuto 25». En cualquier caso, se ha mostrado convencido de que el grupo sacará la temporada adelante y terminarán entrando en puestos de Champions. «Sí, claramente. Y vamos a estar en Champions seguramente, yo de esto no tengo duda. Será difícil hasta el final, y es cierto que hay que mejorar la contundencia. Pero no tengo dudas de que vamos a conseguir el objetivo mínimo de entrar en Champions y aún queda la Copa y creo que vamos a llegar lejos. La temporada no acaba en enero, acaba en junio».

Xavi: «Hemos sabido sufrir, hicimos un partido excelente en defensa»

Por su parte, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, se ha manifestado muy satisfecho por la victoria de su equipo en el Metropolitano, que le pone líder en solitario tres puntos por encima del Real Madrid. El técnico catalán ha destacado la labor defensiva de su equipo: «Estuvimos muy bien en defensa, muy solidarios, muy generosos, hicimos un esfuerzo encomiable, se han dejado la piel. Hemos abusado del pase atrás a Ter Stegen. En campo propio hay que tener más alternativas para salir de la presión. Pero hay un contrario que te aprieta, te acula atrás, que tiene fe, que tiene coraje, pero creo que hemos hecho un partido excelente principalmente en defensa».

El de Tarrasa reconoció que en la segunda parte hubo momentos en los que tuvieron la sensación de que les podían haber empatado: «Nosotros antes podíamos haber hecho el 0-2. Pero con un marcador ajustado te pueden empatar en cualquier jugada. Hay fases que no dominas, no controlas y hemos sabido sufrir».

Respecto a si hoy primó la necesidad de ganar por encima del estilo, Xavi confirió mérito al Atlético de Madrid: «Se limita a que hay un contrario que te complica la vida. Nosotros queremos dominar y generar ocasiones, dominar con el balón. Prácticamente mi primer mandamiento es tener el balón, pero contrario te aprieta arriba, hizo una presión muy buena hombre al hombre. Pero hoy lo hicimos bien en defensa».

Por último, Xavi ha destacado el haber logrado la victoria sin Lewandowski y sin Jordi Alba: «Fue un partido muy difícil, el Atlético nos ha hecho sufrir, es un equipo físico, gana duelos, la gente aprieta, es difícil ganar aquí. Me voy muy satisfecho».

Simeone: «Si me dicen antes que haríamos 20 minutos malos y 70 buenos, lo compro»

En cuanto al entrenador local, el Cholo Simeone ha asegurado que si antes del partido le cuentan cómo iba a ser el guión, lo habría firmado: «Si me dicen antes que los primeros 20 minutos vas a sufrir, vas a estar abajo, la vas a perder, no vas a poder salir... y luego 70 minutos muy buenos, te lo compro. Pero en esos 70 minutos lo más importante que es el gol, no apareció».

Según el argentino, al equipo le faltó «personalidad» después de recuperar la pelota en los primeros minutos: «Un equipo entró con más seguridad, más confiado, tiene más juego, y a partir de ese juego posicional hizo que nos defendamos. No defendimos mal, pero cuando recuperábamos la perdía Carrasco, Koke, Griezmnan, Llorente, Barrios... Eso no hacía que el equipo crezca. Cuando no la perdimos empezamos a ganar metros, el rival se replegó y cambió la película. Lástima que nosotros no la metimos».

Para terminar, Simeone ha insistido en que «en los 70 minutos tuvimos 20 situaciones de tiro, seis ó siete al arco, la de Griezmann dos veces, seguro que digo que es el partido que quiero jugar. Creamos las situaciones, jugamos en campo rival, tuvimos el peso del partido... pero en este hermoso fútbol la contundencia es lo más importante».

