Luis Enrique: «Los pitos ni me van ni me vienen, incluso me ponen a tono»

Ya se sabe que los resultados, ya sean buenos o malos, no alteran el ánimo de Luis Enrique . El seleccionador se marcha satisfecho con su equipo tras el empate ante Portugal en el Wanda, un primer amistoso camino de la Eurocopa que apenas resuelve alguna de las incógnitas que aún muestra este equipo. Se podría pensar que la portería es una de ellas tras la séptima titularidad consecutiva de Unai Simón , pero nio siquiera ahí cede el seleccionador: «No es un mensaje que haya jugado hoy. Voy utilizando los jugadores que considero en cada momento». Luis Enrique reconoció que hoy era el día que tenía pensado para que debutara Robert Sánchez, cosa que no sucedió al final. «Había otro compañero con molestias y ha habido que cambiar el plan».

Pocas novedades sobre la falta de gol, un debate que surge de forma recurrente y que se acrecienta cuando la pelota no quiere entrar. «Es lo que hay que mejorar, estar más afinados de cara al gol, tener posesiones más largas... lo de todos los equipos. El resultado es lo menos positivo».

Lo que sí quiso el seleccionador es ensalzar a Morata, al que se le gritó «¡qué malo eres!» cuando envió la última ocasión al larguero. «No me enfado cuando los jugadores fallan. Ellos son los primeros interesados en marcar. Jamás voy a reprochar a mis jugadores que no hagan goles. La última ocasión del partido de Morata, después de matarse a presionar, de ser un incordio para los defensas portugueses y haciendo un trabajo increíble, en la que es capaz de hacer una jugada a máxima velocidad y engañar al portero con la mala suerte de que vaya al larguero... Es para levantarse y matarse a aplaudir. Pero yo no sé de fútbol. A él luego le he visto muy bien».

Sobre los pitos dirigidos a él mismo cuando se anunciaba a los protagonistas del partido por megafonía no quiso ni contestar. «Me da igual», dijo tras permanecer en silencio durante unos segundos que se hicieron eternos. «No he escuchado silbidos y ni me va ni me viene. No me afecta, incluso me pone a tono. Sí que me molesta que lo hagan con mis jugadores. Me molesta y lo digo claramente».

También era el día para hablar de Laporte , que sí debutó. Y a muy buen nivel. El central del City, la última incorporación del equipo nacional, compartió titularidad con Pau Torres. Dos centrales zurdos: «Los he visto excepcional, soberbios los dos, con una gran salida de balón de los dos. Han hecho un partido rozando el sobresaliente. No es habitual dos zurdos porque es difícil encontrar dos jugadores zurdos que sean centrales, pero he jugado con dos centrales derechos y todos están acostumbrados».