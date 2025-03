Carlos Romero: «El revuelo por Mbappé no me afectó; por suerte soy muy frío»

Es el lateral izquierdo del Espanyol, un fijo para Manolo González y que este sábado tratará de frenar al jugador del Atlético de Madrid que caiga por su banda. Carlos Romero (Torrent, 2001) ya ajustició esta temporada al Real Madrid pero su entrada a Mbappé ... abrió el melón de las quejas arbitrales del equipo blanco.

—¿Qué se siente al asentarse al fin en un equipo de Primera tras una etapa en el Villarreal sin demasiados minutos?

—Esa era la idea, ir a un sitio en el que sabía que iba a ser valorado. Por suerte estoy teniendo la continuidad que quería en Primera. Como cualquiera, necesitaba curtirme y coger experiencia en el campo. Aquí estoy dando un paso adelante, asentándome en la categoría y cada vez estoy mejor.

—¿Se esperaba conseguir este nivel de relevancia?

—Nunca se sabe, yo esperaba que sí, pero sé que el fútbol es volátil. Por suerte estoy teniendo importancia en el equipo en esta segunda vuelta. Estoy muy contento y disfrutando mucho.

—Hubo un momento que marcó su temporada: el partido ante el Madrid. ¿Cómo recuerda ese gol que anotó para ganar?

—Lo recuerdo como algo inolvidable. Era un momento de la temporada en que necesitábamos un balón de oxígeno, y qué mejor que conseguirlo ante el Madrid, un grande. Recuerdo cómo el campo se vino abajo. Fue algo que recordaré para siempre.

—¿Es ese gol el mejor momento de lo que va de su joven carrera?

—Sin duda. Jamás me había pasado algo igual. No todos los días le marca uno al Real Madrid.

—Ahora les toca el Atlético. Con 23 años, ¿los partidos ante grandes equipos le suponen una carga de nervios o le ilusionan?

—Cuando llevas toda la vida esperando este tipo de partidos, estás concienciado. Debes estar preparado para afrontar la presión no sólo de tener a grandes jugadores delante, sino de estarte jugando la permanencia. Sabemos lo importante que es para el Espanyol quedarse en la máxima categoría y es una responsabilidad que toda la plantilla tiene que asumir.

—Cuando está jugando, ¿es consciente de quién tiene delante?

—Claro. Cuando me enfrento a jugadores de grandes magnitudes, les estudios para ver cuáles son sus virtudes.

—¿Hay alguno que le haya sorprendido más que otro?

—Hay un jugador que no sabía que me iba a sorprender tanto. Porque todo el mundo sabe lo buenos jugadores que son Rodrygo y Lamine, por ejemplo. Pero hay un jugador en la Liga que me llamó especialmente la atención: Lukébákio.

—El Atleti viene de caer en Champions por el pie de Julián y en Liga por la remontada del Barça. ¿Se puede aprovechar este momento de posible moral baja?

—¿Moral baja? Por ahí no les vamos a poder pillar. Vienen de dos golpes muy duros, pero son jugadores de mucha grandeza y mucha experiencia. Igualmente, los partidos que hicieron ante el Barça y el Madrid no eran para perder.

—Entonces, ¿por dónde se le puede meter mano a este Atleti del Cholo?

—Es un equipo muy difícil, de los más difíciles de la Liga porque te conceden poco. Nos va a costar mucho y será difícil pillarle desprevenido. Esperemos que fallen alguna y que nosotros estemos acertados para ganar.

Romero valoró la situación del Espanyol DAVID RAMÍREZ

—¿Qué opinión le merece Simeone como entrenador?

—Llevar tantos años en un club como entrenador es algo que no hace cualquiera. Tiene mucho mérito. Todo el mundo sabe cuál es su estilo de juego. Sus jugadores salen a morir en cada partido y eso es admirable.

—Cuanto menos es un entrenador intenso, también desde la banda. ¿Usted prefieres que le corrijan en el campo o que le dejen tranquilo?

—Nuestro entrenador también suele ser muy intenso. Cuando te pilla por la banda… Pero eso a los jugadores les viene bien y les hace dar un plus más. A cualquier le viene bien que le aprieten cuando tiene dudas.

—¿Cómo se frena a Julián Álvarez, que está en un momento excelso?

—Al final como a cualquier jugador… También antes la pregunta era cómo se para a Mbappé, Vinicius, Lewandowski… Ante jugadores de talla mundial intentas estar centrado los 90 minutos, pero eres consciente de que en cualquier situación te la pueden liar.

—¿Es difícil hacerle un gol al Atleti?

—Si, cuesta mucho porque defienden con mucha acumulación de gente en el área, pero esperemos que el sábado se equivoquen y nosotros estemos acertados de cara a puerta.

—Esta temporada ha estado en el ojo del huracán por la entrada a Mbappé, que dio la vuelta al mundo. ¿Cómo vivió esos días posteriores al Espanyol-Real Madrid?

—No quiero hablar más del tema ya. Ya pasó. Lo único que se consigue es dar titulares a gente que es lo único que busca.

—Tanto usted como tu familia llegaron a recibir amenazas…

—La gente se vuelve un poco loca y se piensa que no somos personas. Con el tema del racismo pasa lo mismo. No se puede ir a un campo de fútbol o estar detrás de un teléfono y decir cualquier barbaridad. Hacer eso es de no tener valores, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera y espero que se erradique de los campos de fútbol.

—A día de hoy se habla mucho de la salud mental, ¿usted se has sentido con ganas de desaparecer después de todo lo que pasó con esa jugada?

—No, por suerte soy muy frío y estas cosas no me suelen afectar. Tanto yo como mi pareja nos abstrajimos de todo, aunque entiendo que con las barbaridades que se dicen en las redes sociales les afecte mucho y a más de un jugador le dé por quitárselas. Por las barbaridades que se dicen mucha gente no lo lleva bien.

—¿Tiene redes sociales?

—Sí. ¿Por qué no? Los comentarios de los demás no pueden hacer que te olvides de la persona y el jugador que eres. Yo estoy seguro de mí mismo. Además, en esto del fútbol un día eres Dios y a la que fallas te quieren a matar. El truco está en no dar valor a nada, ni a lo bueno ni a lo malo. Tampoco venirte arriba porque cuando sacas pecho acaban metiéndotelo para adentro.

Romero se ha afianzado en el lateral del Espanyol DAVID RAMÍREZ

—Está siendo una temporada muy crispada respecto a las actuaciones arbitrales. Muchos de los reproches vienen de los equipos de la parte alta de la tabla. ¿Cree que el Madrid, el Barça y el Atlético se pueden quejar de los árbitros?

—Las jugadas que son dudosas se acaban decantando en favor de los grandes. El Espanyol ha sido un equipo muy perjudicado por los árbitros, pero no podemos hablar de eso porque si no se nos sanciona.

—¿Los futbolistas tienen claros los criterios arbitrales que se aplican en cada jugada?

—Nos han dado un par de charlas en lo que va de temporada en este aspecto, pero ves muchas jugadas que se pitan de un modo en un partido y del contrario en otro. El árbitro interpreta y como futbolistas no podemos entrar, debemos respetar su trabajo.

—¿Cómo vio el penalti de Julián?

—No sabría responderle. Las cámaras están ahí. Si el colegiado lo pitó es porque lo vio.

—En el fútbol actual, muchas jugadas se deciden por milímetros (el penalti de Julián, el del Mallorca-Espanyol…). ¿Se está perdiendo la esencia del fútbol con tanto milímetro?

—Totalmente. El VAR no llegó para resolver acciones tan complejas. El otro día los jugadores del Mallorca, pese a ganar, nos reconocieron que les preocupaba tanta medición. Se pierde un poco la esencia, pero es lo que estamos viviendo.

—¿Qué opina de los reproches por el poco tiempo de descanso que hay entre partido y partido?

—A los que no jugamos competición europea no nos afecta, pero jugar cada tres días no es bueno. Quienes juegan competición europea apenas tienen descanso. Es una animalada. Para el cuerpo de cualquier futbolista es muy malo y las lesiones pueden aparecer. Debería valorarse. No debería haber tantos partidos.

—¿Cómo se podría solucionar esto?

—No tengo ni idea, pero tengo claro que hay que hacer algo para que los jugadores lleguemos a ciertas edades en el mismo estado en que lo hacían los futbolistas de hace años. Cada vez vamos a estar más agotados y eso va a provocar que no podamos alargar las carreras profesionales.

—Joan García está completando una temporada impresionante, pero Luis de la Fuente decidió no contar con él. ¿Se tienen que hacer más méritos en los equipos pequeños para ir con la Roja?

—Joan, por méritos, obviamente tendría que haber ido convocado con España. A partir de aquí, el seleccionador es el que elige, pero si hubiera sido por mí le hubiese llevado con los ojos cerrados. Es un porterazo y va a ser uno de los mejores del mundo, si no lo es ya.

—¿Recuerda algún portero que con esta juventud tuviera estas capacidades?

—Me costaría. Compartí vestuario en el Villarreal con Filip Jorgensen desde juveniles, ahora está en el Chelsea y era también un porterazo, pero lo que está haciendo Joan en su primer año en Primera División es una animalada. Por eso es normal que vayan surgiendo rumores en torno a su futuro.

—Manolo González celebra sus goles como si fuese un aficionado más…

—Es muy cercano y consigue que nos sintamos valorados. En los aspectos tácticos también es muy bueno, se intenta adaptar al sistema que nos plantean y nos da muchas soluciones en cada partido. Nos contagia su nervio y su personalidad.

—¿Se va a salvar el Espanyol?

—Sí, tanto yo como toda la plantilla estamos convencidos. Sabemos que cualquier partido es ganable sea ante el rival que sea.

—Si dependiera al 100% de usted, ¿le veríamos el año que viene en el Espanyol?

—Eso depende de muchas cosas. Hay que respetar también al Villarreal. En junio pueden pasar muchas cosas.