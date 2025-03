El ida y vuelta de la frustrada relación entre Piqué y Don Juan Carlos

Como era de esperar, el caso destapado este lunes por las comisiones millonarias negociadas por Gerard Piqué , futbolista del Barcelona y empresario, y Luis Rubiales , presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para llevar la Supercopa de España de ... fútbol a Arabia Saudí, ha tenido continuidad con nuevos audios desvelados por 'El Confidencial'.

En la nueva entrega publicada por este medio queda patente, como ya avanzó ayer el propio Piqué durante sus explicaciones a los medios de comunicación a través de 'Twitch', que el jugador y el presidente de la RFEF idearon acudir a la figura de Don Juan Carlos para que les ayudara a firmar el contrato con el régimen saudí.

Según las conversaciones grabadas, la iniciativa fue del jugador y propietario de la empresa Kosmos Holding, que fue quien se lo planteó a un dubitativo Rubiales: «Rubi, ¿crees que acercándonos al Rey... puede ayudar... que tiene muy buena relación con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes?». «Porque podemos entrar fácil. Yo sé que es... Tú, supongo que también puedes entrar... Pero creo que el Rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¡eh!», agregó, puntualizando que se refería a Juan Carlos I y no a Felipe VI.

«Te encargas tú»

«Uf. Si nos saltamos desde la Federación al Gobierno... nos pasará factura. Otra cosa es que lo hagas tú, pero te vas a implicar. No sé», respondió el presidente de la Federación.

Piqué dio su visto bueno, pero hizo una puntualización: «Rubi, hagámoslo distinto. Yo... No, no... No me estáis, no me estáis pagando... Kosmos, en ningún momento. Nosotros no trabajamos para vosotros, trabajamos para los saudíes. Entonces... Desde los saudíes queremos acercarnos al Rey y lo hacemos nosotros».

«Te encargas tú de esto», zanjó el asunto Rubiales. Y dicho y hecho, pues como ha confirmado hoy Carlos Herrera en la Cadena COPE, Gerard Piqué hizo un intento para hablar con Don Juan Carlos. Según 'El Confidencial', un portavoz de Piqué negó que el jugador u otra persona de Kosmos llegaran a hacer algún tipo de gestión de este tipo. Sin embargo Herrera, buen conocedor del entorno de Juan Carlos I, ha explicado que el futbolista del Barça, «se quiso poner en contacto con don Juan Carlos, aprovechando que se presentaba la Copa Davis. Del entorno de Juan Carlos le contestaron que no. Que no estaba disponible esos días y que, por lo tanto, no podía verle».

Desmentido

Ante el revuelo causado por el intento de Piqué y Rubiales de acudir a la figura del rey emérito para facilitar el acuerdo con Arabia Saudí, el propio Don Juan Carlos ha enviado este martes un mensaje a través de WhatsApp a Susanna Griso, presentadora de Antena 3, en el que le desmiente esta información.

«Susanna desmiéntelo categóricamente. Me puso Piqué un WhatsApp para verme, pues venía a Abu Dabi a presentar su Copa Davis y le dije muy amablemente que no estaría aquí, pero de lo otro nunca», explicaba el mensaje.

Pese a no contar finalmente con el apoyo de Don Juan Carlos, Rubiales y Piqué consiguieron rubricar un contrato un contrato con Arabia Saudí el 11 de septiembre de 2019. En el mismo cerraron disputar la Supercopa de España en dicho país durante las siguientes seis temporada, a cambio 40 millones de euros libres de impuestos por cada edición para la RFEF.