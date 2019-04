Fútbol Valverde quiere demostrar que aprende de los errores No forzará el retorno de Dembélé y espera no caer en los mismos errores que ante la Roma el año pasado

Si algo no se le puede discutir a Ernesto Valverde es su capacidad autocrítica y refexiva para analizar los errores cometidos. Por este motivo hay varios aspectos de los que ha tomado nota y que no quiere repetir. La eliminación el año pasado ante la Roma tras ganar en el partido de ida (3-1) es uno de ellos pero el más reciente es la recaída de Ousmane Dembélé tras forzarle para que reapareciera ante el Olympique de Lyon, dada la importancia de aquel choque. Ello ha provocado que el francés agravara sus molestias musculares y se haya perdido los últimos cuatro partidos de Liga. Ha viajado a Mánchester pero Valverde no arriesgará. «Ya veremos cómo se encuentra hoy y ya decidiremos. En cualquier caso, no es la misma situación que en Lyon. No es la vuelta, sino la ida. Teniendo en cuenta que la otra vez forzamos y se lesionó, no voy a correr riesgos. No quiero que eso vuelva a suceder», aseguró el técnico. Valverde también se refirió a la eliminación del año pasado. «En el momento le di bastantes vueltas. Ahora ya, no muchas. Aquella derrota ante la Roma la vimos más como un estímulo que otra cosa», explicó, aunque en esta eliminatoria tendrá a favor el factor campo: «En los octavos, cuatro equipos que jugaron el segundo en casa pasaron y otros cuatro que al revés, también. Bajo ese prisma, el factor campo no ha tenido mucha influencia». No obstante, añade: «Generalmente estas eliminatorias es difícil que se resuelvan en un primer partido. Sí pienso que hay que hacer dos grandes partidos para pasar. Conociendo las cosas que nos han sucedido, tenemos que poner un remedio. Y ese partido, el de Roma, nos tiene que servir».

Valverde ha querido destacar el buen momento del equipo. «Estamos confiados, es verdad. Y es cierto que hemos respondido este año en los momentos fuertes tanto en Liga como en Champions con buenas actuaciones. No es una garantía pero sí nos da confianza. Desde luego. Es un buen momento porque estábamos esperando esta competición desde que pasamos contra el Olympique. Tenemos ganas de enfrentarnos al United, con este ambiente y con lo que hay en juego. Queremos hacerlo bien en los dos partidos», asegura, al tiempo que destaca que el United también está alto de moral: «El United tiene mucho más que el balón parado. Sabemos que son fuertes en eso por la altura de sus jugadores, pero están reforzados por lo que hicieron contra el PSG, también por la trayectoria de los últimos tiempos. Vienen con la moral por las nubes y con ganas de pasar. Tenemos que tener cuidado con el balón parado, con la velocidad, las contras, el empuje del público...».

Marcar o no encajar sería la combinación perfecta para regresar a Barcelona con ventaja pero Valverde tiene claro que «queremos ir a ganar el partido y me imagino que ellos también. En estos partidos no puedes especular. Ellos tienen argumentos como para hacernos daño. Por la entidad del equipo que es y los jugadores que tiene. Tenemos que evitar eso. Que el partido no se descontrole». Y admite que el United llega algo mas descansado: «No juegan desde el martes. Tanto ellos como nosotros estamos acostumbrados a calendarios difíciles y apretados. El sábado jugamos un partido fundamental y haber ganado ese duelo nos compensa ese posible déficit físico». El preparador azulgrana ni siquiera se fía de las bajas que tiene el equipo inglés: « Teniendo en cuenta los problemas que tuvo en París y el resultado que obtuvo, no sé qué decir. En estas eliminatorias, la ilusión te empuja más que las bajas. El partido de París es un ejemplo claro».

Piqué: «No tenemos presión»

A pesar de que el objetivo prioritario es la Champions y que el Barcelona lleva cayendo en cuartos las tres últimas temporadas, Gerard Piqué lanzó un discurso de tranquilidad y optimismo. «No quiero comparar con otros años porque cada año es una experiencia nueva. Venimos bien, tras un buen resultado en Liga y en la final de Copa. Estamos jugando bastante bien. La gente de Old Trafford apretará mucho mañana e intentarán llevarse un buen resultado. Si podemos ganar, mejor. Me imagino un partido en el que tendremos la pelota, en el cual tendremos la posesión y en el que ellos intentarán salir rápido con Lukaku o Rashford. Deberemos estar atentos a la estrategia. Tenemos que intentar evitar esas jugadas. Si no podemos, debemos estar concentrados en esas acciones».

La eliminación ante la Roma salió durante su comparecencia de prensa: «Nos caímos y nos levantamos otra vez. Así es el fútbol. Ya he vivido episodios duros aquí. La Roma, las semis contra el Bayern, que nos atropellaron. Creo que hay más momentos buenos que malos. Seguro que hemos aprendido del año pasado y tendremos más cuidado. Estaremos más atentos», aseguró y añadió: «aprendimos que las cosas pasan, que hay cosas inimaginables que pasan. Que en el fútbol puede pasar de todo. Que cualquier cosa que puedes hacer para mejorar el rendimiento, hay que hacerla. Hay que estar al cien por cien. Si en algún momento podemos matar la eliminatoria, tenemos que hacerlo».

Piqué en Old Trafford

El central trató de rebajar los ánimos con respecto a las expectativas creadas. «No diría que sentimos presión. Llevamos muchos años en esto y varios la hemos ganado más de una vez. La presión sería si lleváramos 15 años sin ganarla. Te diría que lo que hay es ilusión. Tenemos ganas de pasar a semis, que es el primer paso para poder ganarla», insistió. «La presión sería si no la hubiéramos ganado nunca o si este fuera el único título posible para este año. Estamos haciendo las cosas muy bien y la trayectoria es muy buena. Presión no hay, sino ilusión», añadió. Trató de eludir la polémica cuando le preguntaron por el Real Madrid: «Para nada me motiva que esté fuera de la Champions. Estas cosas van como van. Ellos han ganado las Champions que han ganado y nosotros también hemos ganado Ligas, Copas y Champions. La comparación es más vuestra que nuestra. Intentamos ganar todo lo posible. Podemos estar muy contentos por lo logrado, pero con ganas de más».

Finalmente, se refirió a los recuerdos que guarda de su etapa en el Manchester United. «Es un partido muy especial. Aquí pasé de niño a adulto, aprendí muchísimo y no sólo en el terreno de juego. Desde los 17 hasta los 21 tuve mis primeras experiencias profesionales junto a grandes nombres. Fuera del terreno de juego con mis locuras, aprendiendo un poco, como nos ha pasado a todos. Me vine aquí solo y volví siendo una persona nueva». Y concluyó: «Cuando me enteré que tocaba el Manchester me hizo mucha ilusión. Nos habían tocado casi todos los campos ingleses y faltaba este, que me hace mucha ilusión. Miras atrás y ves que han pasado muchos años, pero ves caras conocidas, ves que se accede por el mismo sitio... me da nostalgia. Vengo con una camiseta diferente, que es la del club de mi vida e intentaremos ganar. Siempre he tenido un aprecio especial al United y su afición por cómo me han tratado, pero mañana intentaré que nos clasifiquemos nosotros».