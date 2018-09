Fútbol Valverde no se fía del debutante Huesca «Ya hemos tenido dificultades con los recién ascendidos», recuerda el técnico advirtiendo a la afición azulgrana

Sergi Font

Barcelona

El Barcelona recibe mañana al Huesca, un equipo a priori bastante asequible para los azulgranas, ya que es el primer año en su historia que competirá en Primera división. No obstante, en el Camp Nou no se fían. Los maños suman cuatro puntos en sus dos primeros partidos, ambos fuera de casa. Ernesto Valverde ha advertido a la afición para que no se esperen un encuentro fácil. «Aún es pronto para analizar los cambios que haya podido haber. El Huesca juega con ese entusiasmo de los recién ascendidos. Sacó buenos resultados en campos como Ipurúa y San Mamés por méritos propios. Han jugado intenso y van a venir sin ningún miedo, a plantarnos cara y a no renunciar a ninguna sorpresa. Sabemos cómo son esos partidos porque ya hemos tenido dificultades con recién ascendidos», advirtió el técnico.

Valverde también analizó otros aspectos de la actualidad como el cierre del mercado de fichajes, la decisión de Rafinha de quedarse o la lista de convocados facilitada por Luis Enrique como nuevo seleccionador de España. Empezó hablando de la configuración de su equipo: «Se ha terminado ya, sabemos los que somos y los que tiraremos de esto hacia adelante. Ya no hay incertidumbres y nos centramos en el juego. Afrontamos todos los partidos con la exigencia que tenemos. Estoy contento con el equipo», aseguró tras la decisión de Cillessen de permanecer en el equipo. También se refirió a Rafinha: «Gestionar jugadores que quieren tener minutos no es difícil. Rafinha está igual que los demás. Hemos hablado sobre lo que podría ocurrir y finalmente se queda, que es lo importante. Nos puede ayudar y veremos cómo avanzan los partidos. Dependerá de su rendimiento entrenando y en los partidos, tiene muchas cosas buenas». Y no quiso inmiscuirse en el trabajo ni en las decisiones de Luis Enrique tras dejar fuera de la lista a Jordi Alba: «No es una pregunta para mí. El seleccionador hace la lista y tiene que convocar a los que cree que son mejores. Alba tendrá que gestionarlo de una manera natural y trabajando para volver. Igual que no me gusta que otros entrenadores cuestiones mis alineaciones, con el seleccionador sucede lo mismo».

Valverde también abordó otras cuestiones algo más espinosas como los pocos minutos que están teniendo los fichajes nuevos o el incidente que sufrió Piqué con la Guardia Urbana, tras ser denunciado por conducir sin puntos en el carnet de conducir. «Llevamos dos jornadas en las que no ha habido partido entre semana. Cuando volvamos del parón, el calendario se acelera y necesitaremos a todos. En estos tres partidos se puede ser menos proclive a hacer cambios», explicó justificando la escasa participación de Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal. Se extendió algo más en el chileno ante las preguntas de los informadores: «En un punto de vista personal ha entrado bien en el grupo desde el principio. Se relaciona bien con todos y tiene un carácter extrovertido. Estamos muy contentos con él, luego iremos viendo cómo entra en el campo». Finalmente se refirió a la polémica que rodea a Piqué: «No he hablado con él de este tema. No tengo datos al respecto. Primero quiero hablar con él antes de emitir ningún juicio».