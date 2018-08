Fútbol Rakitic espera que el Barça premie su fidelidad «No me quedo por dinero pero un detalle nunca viene mal», explica el croata tras descartar la oferta del PSG

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 30/08/2018 16:54h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ivan Rakitic ya finiquitó cualquier especulación sobre su futuro el pasado sábado tras el partido ante el Valladolid, al asegurar que pese a manejar una suculenta oferta del PSG había decidido quedarse en el Barcelona al valorar otros aspectos como el familiar. El club azulgrana, que había dejado la decisión en manos del croata, se apresuró a dejar claro que no tenía pensado aumentarle la ficha para convencerle debido a la elevada masa salarial que tan preocupado tiene a los rectores culés. No obstante, según ha podido saber ABC, el Barcelona está buscando una fórmula para premiar la fidelidad del futbolista sin comprometer su economía. Aumentarle la duración de su contrato, que teniendo en cuenta que tiene 30 años sería como firmarle un retiro dorado, o incluyendo una cláusula de bonificación en el último año de su vinculación contractual (como hiciera con Iniesta).

El propio Rakitic ha lanzado una indirecta a la directiva azulgrana aprovechando una entrevista concedida al diario Sport. «Lo más importante es que el presidente sabe que yo estoy aquí como en casa. Es verdad que un detalle nunca viene mal, sinceramente. Pero no porque sí, me gustaría que si llega ese momento, que sea porque me lo merezco, porque lo crean de verdad», explicó el croata para solicitar veladamente un incremento en sus emolumentos. Y añadió: «Es algo que ya he hablado con el club, antes y durante el Mundial. Tendría que llegar pronto, pero sin presión. Sé que el club cuida mucho de sus jugadores y tengo confianza en que el ‘presi’ me va a llamar pronto». Rakitic también destacó el peso de Ernesto Valverde en la decisión final «sobre todo, por la confianza que tiene en mí». «Él sabe que siempre puede contar conmigo, si tengo que romperme algún hueso en el campo, lo hago y sin quejarme para intentar ayudar al cuerpo técnico y al equipo. Tener esa confianza de todos es lo más importante. Por supuesto que el míster ayudó: para un jugador, tener la confianza del entrenador es lo más importante».

Precisamente, el papel de Valverde ha sido fundamental para que Rakitic desoyera la oferta del PSG, que le doblaba la ficha que percibe en el Barcelona. El técnico mantuvo una reunión privada con el croata en el que le expresó su peso en el proyecto deportivo, como le ha demostrado estos dos años, en el que ha sido titular indiscutible. Además, el preparador dio muestras públicas de sus palabras al lanzar una a advertencia al club. «Ivan es un jugador fundamental para nuestro equipo, yo pienso contar con él. Sus números de la temporada pasada y su importancia están ahí. Espero que continúe, sin ningún tipo de duda. Yo soy el entrenador y quiero tener a los mejores jugadores, y Rakitic lo es. Sabe cómo jugamos y está involucrado con el equipo y con el club. No estamos aquí para hacer un negocio con un jugador sino para ganar y para que la sala de trofeos sea cada vez más grande», aseguró Valverde visiblemente contrariado antes de viajar a Valladolid. La respuesta del futbolista, lejos de especular con su futuro, no se hizo esperar y al día siguiente confirmo que no se movería del Camp Nou.