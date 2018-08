Fútbol El rendimiento inmediato de Dembélé Tras una temporada aciaga, el francés ya ha dado dos triunfos y un titulo al Barcelona este año

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 26/08/2018 13:08h

Había muchas dudas si los 145 millones que el Barcelona le pagó al Dortmund por Ousmane Dembélé serían una buena inversión y los detractores del fichaje del francés ya se cargaron de razones el año pasado tras una temporada aciaga del extremo galo. Dos lesiones musculares, una especialmente grave que le hizo pasar por el quirófano, echaron por tierra su inicio en el Camp Nou. Incluso este verano se llegó a plantear la venta del «Mosquito» y el club azulgrana fichó a Malcom, futbolista de corte similar a Dembélé, sin tener en cuenta a Valverde. La reacción del técnico no se hizo esperar y salió en defensa del extremo. Incluso Eric Abidal le llamó por teléfono para tranquilizarle. Valverde insistió: «Cuento con él y no estoy pensando en que salga», manifestó antes de la disputa de la Supercopa y lo demostró en las alineaciones. Dembélé ha sido titular en los tres partidos disputados hasta el momento, mientras que Malcom no entró en la convocatoria ante el Sevilla, vio el encuentro ante el Alavés desde el banquillo y ante el Valladolid solo disputó siete minutos.

La respuesta del francés no se ha hecho esperar y ha demostrado los motivos por los que se le fichó. Sin la presión que le supuso tener que suplir la marcha de Neymar, el coste de su fichaje y la escasa aclimatación que tenía (no había realizado la pretemporada y todos los automatismos eran nuevos para él) ha podido empezar con mejor pie y dar rendimiento inmediato esta temporada. Su aportación al equipo está siendo decisiva. De hecho, ya le ha dado dos triunfos al Barcelona y un titulo. Dembélé decidió la Supercopa de España ante el Sevilla con un gol a falta de 12 minutos. Deshizo el empate para darle el primer titulo de la temporada. Ante el Alavés se mostró muy aguerrido y participativo pero no pudo marcar ninguna de las ocasiones de las que dispuso. No obstante, ante el Valladolid, este pasado sábado, pudo desatascar un partido marcado por el estado del césped y el marcado carácter ofensivo del equipo pucelano. El galo aprovechó una buena asistencia de Sergi Roberto para batir a Masip y dar los tres puntos al Barcelona.

La polivalencia de Dembélé y su capacidad para jugar por ambas bandas fue clave. Valverde le alternó y si empezó jugando por la izquierda, acabó por la derecha, posición desde la que anotó el gol. El técnico explicó los motivos de esta alternancia. «Prevés algunos condicionantes en función de cómo van las cosas. Según ha avanzado, Leo ha ido para dentro y hemos hecho el cambio. Luego ellos se nos han tirado encima y nos ha costado. Nosotros no podíamos armar, nos escurríamos, y ellos han estado fuertes. Han hecho un gol, pero en fuera de juego. Nosotros hemos tenido ocasiones, aunque ellos al final nos han apretado mucho», desveló. Si el Barcelona le reclamaba más compromiso y más solidaridad defensiva durante los partidos y una vida privada algo más acorde con la situación de un deportista de elite, el francés ha dado un paso adelante y se ha consolidado en el once titular de Valverde, en el que compartirá ataque con Leo Messi y Luis Suárez.