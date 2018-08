Fútbol Rakitic confirma que no se mueve y Valverde respira «Me quedo, nadie puede ofrecerme lo que tengo aquí», asegura el croata, descartando fichar por el PSG

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 26/08/2018 10:37h

Ernesto Valverde regresó doblemente feliz a Barcelona tras la victoria ante el Valladolid. Primero, por los tres puntos logrados que mantienen al equipo azulgrana en lo más alto de la tabla, y después porque ya sabe que Ivan Rakitic no se irá al PSG a pesar de la gran oferta que el club francés le hizo para que jugara en París. Lo había advertido el entrenador, que «no estamos para hacer negocios con un futbolista sino para ganar títulos y hacer más grande nuestra sala de trofeos», al margen de destacar que Rakitic «es un jugador imprescindible y quiero contar con él esta temporada». El croata no se ha hecho de rogar y ha zanjado cualquier duda tras los noventa minutos disputados en Pucela.

«Me quedo», apuntó en la zona mixta. No obstante, el centrocampista ha reconocido que la oferta recibida era muy tentadora y que la estuvo valorando seriamente. «Ha sido una propuesta para estudiar y recapacitar, pero defender el escudo del Barcelona es lo más grande que existe. Me quedo», ha insistido ante las preguntas sobre su futuro inmediato. Y ha apuntado a su familia, que está perfectamente adaptada a la vida de la Ciudad Condal: «Estamos muy bien en Barcelona». Hay que recordar que Rakitic amplió su vínculo con el Barça en 2016 y fijó su cláusula de rescisión en 125 millones de euros, cifra a la que estaba dispuesto a acercarse el PSG, que además le ofreció doblarle el sueldo. Ante la alarmante situación del club azulgrana respecto a su masa salarial, se descartó un aumento de ficha para tratar reternerle. Al final han pesado más las cuestiones extradeportivas.

«Nadie puede ofrecerme lo que tengo aquí. Estoy en el mejor club del mundo», ha insistido Rakitic, que ha querido dejar claro su compromiso con la entidad catalana. «Poder formar parte del mejor club del mundo es lo mejor que hay. Hablé con mi mujer y con mi representante, Arturo Canales. No hay mejor sitio en el mundo en el que pueda estar mejor. Vamos a afrontar lo que viene», insistió. Hay que recordar que Canales también es el representante de Gerard Piqué y fue clave para desbloquear las negociaciones para que Samuel Umtiti aceptara mejorar su contrato con el Barça y, sobre todo, aumentar su cláusula de rescisión, que había provocado el interés de varios clubes de la Premier.

El futbolista también quiso agradecer las palabras de elogio de Ernesto Valverde, que le ha demostrado con hechos la importancia que tiene en el equipo. «Agradezco muchísimo las palabras del míster. He sentido su confianza, la de mis compañeros, la de la directiva y la de la afición. Lo daré todo por este club». Rakitic ha completado los dos primeros partidos de Liga (Alavés y Valladolid) y solo jugó la segunda parte de la Supercopa ante el Sevilla ante los pocos minutos de entrenamiento que acumulaba en sus piernas por ser de los últimos jugadores que se reincorporaron al equipo tras la disputa del Mundial. «Había varios clubes que preguntaron por mí. Hablamos de todo, reflexionamos y al final la decisión ha sido muy fácil. Lo más importante es que quiero estar aquí», concluyó.