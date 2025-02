Todo lo que hay en juego en la última jornada de la Liga SmartBank

Jornada de multifútbol y transistor para los aficionados a este deporte, sobre todo para aquellos que sean seguidores de un equipo de la Liga SmartBank. La categoría de plata del fútbol español llega hoy a su fin con algunos asuntos todavía por resolver, tanto por arriba como por abajo.

Campeón de Segunda

Espanyol y Mallorca jugarán en Primera la próxima temporada. Sin embargo, todavía no está decidido el campeón de la Liga SmartBank. Los catalanes, con 82 puntos, son ahora mismo primeros, seguidos de los baleares con 81 puntos. El Espanyol visita el campo del Alcorcón, que se juega la permanencia, mientras que el Mallorca viaja para medirse a la Ponferradina, que no se juega nada. En caso de empate a puntos, el Espanyol tiene ganado el golaverage particular.

Playoffs de ascenso

Un poco más abajo, todavía queda por resolverse uno de los puestos que dan derecho a jugar los playoffs de ascenso a Primera. Leganés, Almería y Girona tienen asegurado su billete, pero el cuarto se revolverá entre Rayo y Sporting . Actualmente, los madrileños están por encima con 67 puntos, a diferencia de los 65 de los asturianos. El Rayo recibe a un Lugo que se juega no descender mientras que el Sporting recibe a un Almería, que se juega su puesto en la zona de ascenso.

Descenso

La lucha más caliente se produce, sin lugar a dudas, por abajo. Con Castellón y Albacete descendidos, Alcorcón (45 puntos), Lugo (44), Logroñés (44) y Sabadell (43) tratarán de huir del descenso de categoría. El Alcorcón, que se mide en casa contra el Espanyol, y el Lugo, que visita el campo del Rayo, son los únicos que dependen de sí mismos. Eso sí, sus rivales se juegan el campeonato y el ascenso respectivamente.

En cambio, el Logroñés, que recibe a Las Palmas, y el Sabadell, que visita el campo del Mirandés, se enfrentan a equipos que no se juegan nada. Todos los partidos de la jornada, a excepción del intrascendente Albacete-Fuenlabrada (18.00 h.), se jugarán a las 21.00 h. Consulte la clasificación de la Liga Smartbank.

