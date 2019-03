Socios del Barça piden colocar un gran lazo amarillo en el Camp Nou

El independentismo catalán sigue muy presente en el FC Barcelona. Cuando se cumple un mes del juicio a los responsables del referéndum ilegal del 1 de octubre, socios del club azulgrana han puesto en marcha una campaña en las redes sociales para que la entidad coloque un gran lazo amarillo en el Camp Nou.

La iniciativa bautizada como «Més que un llaç» (más que un lazo, en referencia al lema del Barça) tiene como objetivo que el club «muestre su apoyo ya la vez haga de altavoz de la situación injusta que viven los presos, exiliados y confinados que promovieron y defender el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre».

Además, los promotores también piden que el conjunto catalán adopte el lazo amarillo como parte de la imagen corporativa y que la utilicen en toda la labor de comunicación, pues el Barça es «uno de los altavoces internacionales más potentes que tiene Cataluña».

Este es el vídeo promocional de la campaña «Més que llaç»:

Avui que fa tot just un mes que ha començat el #JudiciProcés, engegem la campanya #MésqueunLlaç per demanar que el Barça es posi el llaç groc i doni suport als presos per tornar sent més que un club. Aquest és el video de campanya pic.twitter.com/j3lIwlosoU