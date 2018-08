Serie A El ninguneo de Florenzi a Cristiano Ronaldo El jugador de la Roma contestó contundente a la pregunta de si estaba emocionando con la llegada del luso al Calcio

La 'Serie A' italiana está en ebullición desde que la Juventus y el Real Madrid confirmaron el traspaso del cinco veces Balón de Oro Cristiano Ronaldo al club turinés. O al menos buena parte de ella, pues algunos jugadores y aficionados no ha sido un movimiento tan emocionante.

En Turín venden más camisetas, la liga celebra una subida del nivel de su campeonato, venido a menos en los últimos años... Pero para algunos la llegada de CR7 no ha sido para tanto.

Así lo quiso dejar claro Alessandro Florenzi, lateral de la Roma, que expresó su opinión sin pelos en la lengua cuando, durante una entrevista, fue preguntado por si le emocionaba la llegada del «fenómeno portugués» al campeonato.

«No siento emoción... me emociono por otras cosas en la vida. Me gusta el fútbol, veo a la Juventus como veo cualquier otro partido. Será un rival muy fuerte como lo serán el resto de rivales. Está claro que es uno más», zanjó Florenzi contundente.