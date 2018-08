La Liga Año I después de Cristiano Ronaldo La Liga se prepara para afrontar su primera temporada tras la marcha del luso, uno de los iconos del torneo desde 2009

El traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus fue celebrado por los hinchas del club «bianconero», pero también por el resto de los equipos del Calcio. Dirigentes, jugadores y aficionados coincidieron en señalar la llegada del luso como un punto de inflexión en el declive de la liga italiana, que se verá ahora reforzada por la presencia del delantero. Como si fueran vasos comunicantes, ese impulso debería repercutir de manera negativa el campeonato español, aunque la fortaleza de marca generada en los últimos años y la reciente venta de los derechos de TV hará que el impacto se note menos de lo esperado. «Hace unos años me hubiera preocupado perder tantas estrellas de golpe. Ahora, con la imagen de marca que tenemos, me preocupa bastante menos», explica a ABC Javier Tebas, presidente de La Liga, semanas después de que el luso se enfundara la camiseta de la Juventus.

El dirigente sabe que el trabajo realizado en la última década ha creado unos cimientos fuertes en el torneo nacional. Pilares que tenían a Neymar o a Ronaldo como parte importante, pero no fundamental. Por eso, el año I después de Cristiano no será un drama para la liga española, aunque sí que se notará. «Afectar, claro que afecta. Estaríamos mintiendo si no lo dijéramos. Toda competición se basa en sus activos y dentro de esos activos los jugadores son los más importantes. Hasta la NBA notó cierto descenso en su impacto económico cuando se retiraron Kobe Bryant o Michael Jordan y en la Liga no va a ser diferente este año. Por eso, la ausencia de Ronaldo creará un momento de incertidumbre, aunque el alcance definitivo solo podrá medirse en el futuro próximo. Será ahí, a la hora de negociar los nuevos contratos comerciales, cuando se podrá cuantificar la marcha del portugués», afirma Pablo Burillo, director de MBA de la Universidad Europea.

El adiós de Ronaldo a la liga española influirá en el Real Madrid, pero no será el único que lo notará. «El club blanco sufrirá su ausencia, pero al menos él ha recibido un dinero a cambio del traspaso. Para el resto de equipos, a la hora de negociar sus propios contratos, el no tener enfrente a una figura como la del luso puede pasar factura», apunta Burillo.

Para el catedrático, la sacudida de la venta no ha sido tan grave para la Liga porque los derechos de televisión ya estaban comprometidos cuando se hizo público el acuerdo con la Juventus. «Ahora los que se van a ver afectados son los operadores que se han hecho con ese paquete buscando revenderlo, porque la cotización seguramente será algo menor. En un año, la Liga ha visto cómo se iban Neymar y Ronaldo. No es fácil soportar un golpe así de fuerte», señala el docente.

El ejemplo de la Premier

Estas dos marchas sonadas en los dos últimos años hacen reflexionar a la Liga, que tiene en la Premier el ejemplo a seguir. El campeonato inglés perdió a Ronaldo en 2009 y no por eso dejó de crecer. Al contrario. Su imagen y su interés en todo el mundo siguió aumentando hasta consolidarse como la mejor industria del fútbol mundial. Lo hizo fomentando la competitividad entre sus equipos. Igualando la lucha por el título y acercando la posibilidad de salir campeón a más conjuntos y a más aficionados. De hecho, en los últimos diez años ha habido hasta cinco campeones diferentes y ese ejemplo es el que quiere seguir ahora Tebas, convencido de que la marcha de Ronaldo al Calcio no será significativa si se hacen bien las cosas.

«Poco a poco, la Liga ha ido consolidando la salud de sus clubes para mejorar la competitividad del campeonato. Antes, la liga era cosa de dos equipos y a día de hoy se ha demostrado que hay más aspirantes», señala Burillo. Se refiere sobre todo a un Atlético de Madrid que quiere volver a lo más alto. Los de Simeone van en serio, como se demostró en la Supercopa de Europa, y parece que por primera vez desde que llegó el técnico argentino luchará con garantías por las tres competiciones. «Que el Atlético de Madrid haya podido retener a Griezmann y mejorar su plantilla como lo ha hecho es un ejemplo de que la salud económica de los clubes de la Liga ha mejorado mucho desde 2013, sobre todo en el aspecto comercial», apunta el catedrático.

Un maná para Italia

Que el adiós de Ronaldo se vaya a notar poco en la Liga no quiere decir que su presencia no vaya a revitalizar el campeonato en Italia. Su llegada ha reactivado al Calcio, que se ha gastado más dinero que nunca para ponerse a la altura de la nueva y temible Juventus del portugués. «Ha conseguido lo mismo que Maradona en su día cuando dejó el Barcelona y se fue al Nápoles. La liga italiana vuelve a estar en boca de todos, pero eso no debe ser un punto negativo para España», afirma Burillo, convencido como Tebas de que la Liga sobrevivirá y saldrá fortalecida tras este año I después de Ronaldo.