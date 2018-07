Selección española Del Bosque: «España no ha hecho el ridículo» El exseleccionador cree que Hierro está muy preparado para dirigir al combinado nacional

El sueño Mundial para España concluyó el 1 de julio tras caer en los penaltis contra Rusia. No obstante, la eliminación del combinado nacional sigue trayendo cola y muchas cuestiones en torno al futuro de la selección.

En un acto organizado por Lidl y la ONG «5 al día» en Madrid, Vicente del Bosque se ha pronunciado y ha dado su opinión sobre las controversias y rumores que rodean a la selección española.

«España no ha hecho el ridículo, es una gran decepción. La selección dominó en todos los partidos, pero le faltó profundidad. Triunfó el antifútbol», ha afirmado el exseleccionador español.

Sobre los posibles candidatos a ocupar el banquillo de España, Del Bosque ha asegurado que es la «menor preocupación del fútbol español», ya que considera que todos los nombres que se barajan son de entrenadores muy bien preparados, entre los que ha incluido a Fernando Hierro, y que el fútbol de nuestro país tiene una base tan sólida que hay que huir del pesimismo tras la eliminación del torneo.

El predecesor de Lopetegui al frente del equipo nacional cree que se ha tratado a Hierro con una «crueldad exagerada», ya que el exfutbolista también colaboró en los éxitos anteriores. Además, se mostró muy molesto al ser preguntado por una supuesta ayuda a Hierro durante la Copa del Mundo: «Yo no he ayudado a nadie, únicamente le felicité y le deseé lo mejor. Le veo tan preparado para dirigir a la selección que no se me ocurre darle ningún consejo».