Revivir a un histórico moribundo, el reto de Laporta

Primer día de Joan Laporta como presidente del Barcelona. Inmenso reto el que tiene por delante para revitalizar el club económica, social y deportivamente. Dio el primer paso tras saber ganador fundiéndose en un abrazo con sus dos oponentes , Víctor Font y Toni Freixa, ... escenificando lo que debería el final de las guerras intestinas y los 'ismos' tan arraigados del barcelonismo. Al menos, los 30.184 votos (54,28%) le convierten en el segundo presidente más votado de la historia y le legitiman como el abanderado para aunar al 'soci' culé. Y en su primer día da fue a visitar al primer equipo, al femenino y al Barça B. Precisamente, el equipo de Koeman, depositario de las ilusiones de la afición, centrará parte de sus desvelos.

La continuidad de Koeman , de Messi y renovar la plantilla es una de sus prioridades. Con el nombre de Mateu Alemany como director de fútbol y Jordi Cruyff (entrenador del Shenzhen chino, se le espera esta semana en la Ciudad Condal) para desempeñar el rol de secretario técnico, Laporta buscará devolver la ilusión a una grada desencantada que solo ha tenido unos pocos fogonazos de felicidad. Una de sus primeras decisiones será escoger el líder del proyecto, el entrenador. «Es un grande del Barça y tiene todo mi respeto. Espero que le salga bien, pero su margen son los resultados y el juego », asegura Laporta, que no tiene pensado un cambio drástico de entrenador, y menos después de que Leo Messi le haya aconsejado que lo mantenga elogiando la gestión del holandés en el vestuario.

La continuidad de Messi , será precisamente la prioridad en sus primeros días de mandato. «Messi ya me ha felicitado y creo que se quiere quedar» , anunciaba este mismo lunes en varias entrevistas radiofónicas. El presidente siempre ha defendido la empatía que tenía con el jugador para argumentar su continuidad, aunque sabe que « no podremos competir a nivel económico con otros clubes pero él no prioriza el dinero». La imagen del rosarino votando este domingo en el Camp Nou junto a su hijo se ha interpretado como un síntoma que le acerca a la continuidad.

El ámbito deportivo también contempla la situación contractual de Ansu Fati, Dembélé, Pedri y Sergi Roberto , que acaban en 2022, además de la de Araújo, que aunque tiene dos años más de contrato, sus emolumentos están desfasados tras su papel en el primer equipo. Aunque el Barcelona argumenta que el contrato de Fati se puede prorrogar unilateralmente hasta 2024, el agente del jugador, Jorge Méndez , mantiene que la cláusula es ilegal, ya que cuando se firmó el futbolista era menor de edad. El club deberá negociar su continuidad subiendo su salario en tiempo de contención, algo similar a lo que sucede con Pedri.

Diferente es el caso de Dembélé, cuyo coste ya asciende a 135 millones de euros . Tras tres temporadas nefastas a causa de las lesiones, esta temporada está demostrando su calidad y los motivos por los que s ele ficharon. Con un sueldo de 12 millones anuales más otros 8 en variables, Laporta deberá decidir si puede sostener tan elevada carga salarial o le traspasa este verano para recuperar parte de la inversión. En cuanto a Sergi Roberto , uno de los capitanes del equipo, la dirección deportiva valorará la oferta de continuidad en función de su edad (29 años). Las carpetas de fichajes no se abrirán hasta que quede configurada definitivamente la estructura deportiva, se evalúe la situación económica y se mantenga una reunión con Koeman para conocer sus necesidades.

Aunque enderezar la situación deportiva para volver a tener peso en Europa tras un lustro de históricas debacles es una prioridad, el momento económico en el que vive inmerso el club no es menos importante. Con una deuda de 1.173 millones de euros, 730 de ellos a corto plazo, Laporta busca reducir los gastos y aumentar los ingresos de forma urgente. Para ello se apoyará en Jaume Giró (estuvo en Gas Natural, La Caixa o Repsol), que será su vicepresidente económico. Entre sus medidas está la de reajustar los salarios, contener el gasto, potenciar los patrocinios, exprimir la camiseta o ampliar la base de socios. Pero su eje central gira en torno a la emisión de bonos voluntarios para los aficionados . «Cuando uno tiene mucha deuda debe diversificar las fuentes, y eso es lo que conseguirá la emisión de bonos. En mayo no habrá tesorería para afrontar los pagos. Los bonos serán con fondos de pensiones y aseguradoras a largo plazo . Es una falacia que ahora es peor momento para emitir bonos que hace tres años, porque la prima de interés del bono español y el bono alemán está un 1,5% por debajo ahora respecto entonces», ha defendido Giró, que se ha encontrado siempre con la oposición de Víctor Font a esta idea.

La remodelación del Camp Nou y la creación del 'Espai Barça' será otro de los caballos de batalla de Laporta durante sus primeros días de mandato. El estado ha envejecido y necesita urgentemente una serie de arreglos además de modernizar las vetustas instalaciones. Laporta pretende hacerlo en una fase para poder tenerlo listo en 2024, lo que obligaría al equipo a tener que jugar fuera. El estadio Olímpico de Montjuïc , donde jugó el Espanyol tras el derribo de Sarriá y mientras se construía el estadio de Cornellá, sería la opción escogida, aunque pasaría por un referéndum.