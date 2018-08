Fútbol Iniesta no se arrepiente de haber dejado el Barcelona «El paso que hice ha sido el acertado, lo que he encontrando a nivel personal y familiar es muy positivo», asegura el exazulgrana

Sergi Font

Actualizado: 29/08/2018 11:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Andrés Iniesta no suele arrepentirse de las decisiones que toma y mucho menos cuando éstas son tan meditadas como su decisión de abandonar el Barcelona para recalar en Liga japonesa. así lo ha manifestado en una entrevista concedida a European Sports Media en la que repasa sus primeras semanas en el Vissel Kobe y cómo ve la Liga española y la situación del Barça desde la distancia. No le va mal. Ha jugado seis partidos y ha anotado dos goles, una faceta relativamente nueva para él, ya que aunque en el Barça anotó goles muy importantes, no destacaba por ello. «Desde el primer día he estado muy a gusto en Japón. He encontrado gente muy predispuesta a ayudar: los compañeros, la gente que trabaja en el club...», empieza asegurando. Y se reafirma en el acierto de su decisión: «El paso que hice ha sido el acertado. Y lo que estoy encontrando a nivel personal y familiar está siendo muy positivo. Evidentemente que en casa tienes más cerca a la familia y los amigos, y siempre tengo un ojo puesto en el equipo y en el día a día».

A pesar de ello no olvida su etapa como azulgrana y lo agradecido que se siente en a un club en el que lo ganó todo y en el que recibió el máximo reconocimiento, con un homenaje y una salida con todos los honores. «Hay días que me pongo trozos de aquellos momentos del último partido de Liga o de algún acto. Lo que viví fue algo mágico que nunca olvidaré. Tantas muestras de cariño en aquel tiempo fueron increíbles y, a día de hoy, lo sigo recordando», asegura. No obstante, también reconoce que los objetivos cambian al militar en un equipo de una Liga inferior a la española. La meta es que el Vissel Kobe pueda disputar el próximo año la Champions asiática. «Es un objetivo que nunca se ha logrado, creo. Y bien, sería importante. Además, he llegado en la segunda parte de la temporada y todo va muy rápido. Pero creo que tenemos opciones de meternos entre los tres primeros», apuntó.

El Barcelona y la actualidad del equipo azulgrana también ocupó buena parte de la entrevista. «Lo veo potente, con una plantilla muy importante. Se han hecho incorporaciones de gente joven y más experimentada que seguro que le da un poso y un empaque muy importante. Ojalá llegue a final de temporada con opciones de ganarlo todo», aseguró. La capitanía que le ha cedido a Messi también fue valorada de forma positiva: «Aunque antes no llevara el brazalete, Leo siempre ejerce de capitán. Los capitanes tienen un grupo de jugadores que es muy bueno para gestionar un equipo y, aparte, Messi es capitán de la selección argentina. Pocos consejos le puedo dar. Lo único que he hecho ha sido disfrutar con él y, para mí, ser el capitán del Barcelona ha sido una experiencia única. Para él, después de tantos años en el club, supongo que es un aliciente más». Su hipotético futuro del equipo azulgrana también fue analizado por el manchego: «Haremos la historia por nuestra parte y esperamos que en un futuro pueda estar porque el Barça es mi casa, y me gustaría poder transmitir de alguna manera todo lo que he aprendido y he hecho durante tanto tiempo».