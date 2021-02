Fútbol Piqué quiere estar ante el PSG El defensa recorta plazos de recuperación y hoy ya se ha entrenado con el grupo

Gerard Piqué puede ser la gran sorpresa de Ronald Koeman ante el PSG este próximo martes. El técnico holandés está recuperando a futbolistas lesionados, todo lo contrario que Pochettino, que acaba de perder a Neymar y a Di María, que no viajarán a la Ciudad Condal. Piqué se lesionó el pasado 21 de noviembre al doblarse la rodilla durante un lance del partido ante el Atlético de Madrid. Se le diagnosticó un esguince de grado tres en el ligamento lateral interno y una rotura parcial de cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que se esperaba que estuviera fuera de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses, siempre que optara por una opción conservadora y no pasara por el quirófano, como así hizo. El futbolista ha recostado los plazos de recuperación y hoy ya se ha entrenado por vez primera con el grupo. Su intención era la de testar su rodilla y aunque las sensaciones han sido buenas, la decisión definitiva no se tomará hasta mañana o incluso el mismo martes. Koeman no es partidario de arriesgar y así se lo ha hecho saber al equipo médico y al propio futbolista.

De todas formas, hay que recordar y tener en cuenta que el jugador ha estado tres meses sin jugar y es un riesgo disputar un partido de una exigencia tan alta sin un rodaje previo. No obstante,, la situación de la defensa culé es tan precaria que no se descarta que Piqué pueda vestirse de corto. Más opciones de jugar tiene Ronald Araújo, que sufrió un esguince de grado dos en el tobillo izquierdo el pasado fin de semana. Las previsiones apuntaban a unas tres semanas de baja pero el central uruguayo está dispuesto a infiltrarse. El futbolista se ha convertido en intocable desde que Piqué se lesionara y ha desbancado a jugadores como Lenglet y Umtiti.

De momento, el único futbolista que tiene el puesto asegurado ante el PSG en la defensa es Jordi Alba, al que Koeman le dio descanso este pasado sábado en el encuentro ante el Alavés, para evitar que sufriera algún percance. Más complicado tiene su elección para el lateral derecho. Con Sergi Roberto lesionado, Dest, Mingueza y Júnior Firpo se disputarán una plaza. En un principio el escogido debería ser el estadounidense pero sus continuos problemas físicos le han impedido jugar con regularidad y tampoco ha ofrecido un rendimiento adecuado cuando ha sido de la partida. Sin Piqué ni Araújo, las dos plazas de central se las disputarían Umtiti, Lenglet y Mingueza.