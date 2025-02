Koeman ya sonríe al hablar del PSG

Plácido partido para el Barcelona, que goleó al Alavés en vísperas de recibir al PSG en la ida de los octavos de final de la Champions. Dos goles de Messi , otros dos de Trincao y uno más de Júnior Firpo certificaron el triunfo culé con el que enjuagarse el mal sabor que le dejó la derrota ante el Sevilla en Copa y que sirve para subir la moral de cara a la visita del equipo francés este próximo martes. El vestuario estaba satisfecho. Uno de los más contentos era Francisco Trincao, que anotó dos goles y cada vez empieza a sentirse importante. « Es muy fácil jugar con este equipo y con estos futbolistas . Tengo que seguir haciendo mi trabajo y hacer más y mejor para ayudar a mis compañeros», empezó asegurando. El portugués se mostró ambicioso al añadir que «intento ayudar al equipo e intentaré hacer más goles». Trincao hizo su lectura del partido al explicar que «estaba un poco difícil pero a partir del gol todo ha ido mejor».

Tampoco dejaba de sonreír Riqui Puig , que sumaba su segundo partido consecutivo como titular en Liga. El canterano se mostraba satisfecho y hacía referencia a una marca destacable, las siete victorias seguidas del equipo en el torneo doméstico. «Ha sido un partido en el que nos han salido las cosas. Estamos en racha y en un buen momento , con siete victorias seguidas. Es una buena dinámica y estos buenos resultados lo dicen todo», analizó el centrocampista, que se mostró feliz por la superioridad mostrada en el campo: «Hemos tenido controlado en todo el momento el partido. Hemos tenido un momento tras el error que nos ha supuesto el gol pero lo hemos superado bien », comentó . Y añadió: «Hemos tenido bastante el control del juego. Busquets nos ayuda mucho a Ilaix y a mí. Ese punto de veteranía nos va muy bien. Ilaix también ha hecho muy bien partido». Puig se refería al hecho de que el centro del campo titular estaba formado por jugadores salidos de La Masía.

Ilaix era la felicidad personificada después de su primera titularidad con apenas dieciocho años recién cumplidos. «Estoy muy feliz porque el Camp Nou es un estadio al que llevo viniendo desde pequeñito y poder jugar aquí es un sueño cumplido », se arrancó. No obstante, lamentó la jugada que supuso el gol del Alavés, que partió de un error suyo: «Siempre nos quedamos con lo último y ahora tengo metido en la cabeza mi error pero estoy contento por haber ayudado al equipo habiendo dado una asistencia a Trincao». Y describió su estado de ánimo durante el encuentro: «Es un estadio que tiene historia. Tenía nervios. Y además, levantaba la cabeza y veía a Griezmann y a Messi... Es un sueño. Estoy agradecido y muy feliz de que Messi me haya podido dar un pase».

Respiró también Koeman , que llega a la eliminatoria contra el PSG en un momento mucho mejor al que atravesaba el Barcelona cuando se produjo el sorteo. «Estoy muy contento porque hemos jugado muchos partidos fuera de casa. Pueden estar cansados pero el equipo ha reaccionado bien y físicamente el equipo está fuerte», señaló. Y se refirió al partido del martes: « El equipo está bien y hay que tener confianza en que podemos superar esta eliminatoria sabiendo que el PSG es un equipo fuerte. Nosotros tenemos nuestras bajas y ellos las suyas. Será un partido bonito. Será un partido igualado. No puedo decir que estamos en el mejor momento de la temporada porque tengo muchas bajas. Si los tuviera a todos sí podría decir que estamos en el mejor momento». También tuvo unas palabras para el debutante Ilaix: «Siempre se puede fallar un pase pero un pase horizontal no. Para él es bueno saber que hay que mejorar». Y acabó hablando del gol anulado a Messi: «Tenemos las imágenes en el banquillo y no era fuera de juego. No me sorprende por el árbitro, porque no puede ver estas jugadas, pero el VAR sí . Pero déjalo porque parece que siempre hablo del VAR y hemos ganado 5-1, con muchos jóvenes que lo han hecho fantástico».