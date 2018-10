Fútbol Palo del Barcelona a Arturo Vidal «Sabe que lo que ha hecho es una falta de respeto a sus compañeros», ha criticado Pep Segura, manager general del club

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 11/10/2018 11:42h

Las reacciones de Arturo Vidal a sus suplencias en Wembley y Mestalla siguen generando polémica y malestar. Aunque el vestuario ha tratado de minimizar el gesto del chileno en las redes sociales, en las que sin mencionarlo directamente, se ha quejado por su escaso protagonismo en los dos últimos partidos, finalmente el club ha reconocido su disgusto y lo ha hecho de forma pública, a través del manager general del club, Pep Segura. El ejecutivo ha concedido una entrevista a Mundo Deportivo y a Sport, en las que ha valorado la actitud de Arturo Vidal y o se ha andado con rodeos. «Es una situación muy clara. En primer lugar con estas manifestaciones está demostrando una cosa, que tiene una voluntad muy grande por jugar y servir al Barcelona, y contribuir a que el equipo lo gane todo. Eso es positivo. La parte negativa es que no ha tenido el cuidado que tiene que tener un jugador por respetar a sus compañeros, al vestuario y al entrenador con unas manifestaciones públicas. Él sabe que se ha equivocado y que es una falta de respeto a sus compañeros», constata Pep Segura. Y añade: «Siempre se habla con todos los jugadores y estas cosas están en el día a día», dando a entender que ya se le ha hecho saber a Vidal el descontento del club.

Segura también ha repasado la situación deportiva del equipo, la configuración de la plantilla, el rendimiento de los fichajes y las operaciones de futuro que piensan acometer. En este sentido, aseguró que la renovación de Jordi Alba está cercana y justificó los motivos por los que no se fichó otro lateral izquierdo, tal y como pedía Valverde: «Es una política de club. Nosotros apostamos por unos jugadores que avanzaban bien en el segundo equipo como eran Juan Miranda y Cucurella. Estamos trabajando. Son jugadores que están en la mente del club. Deben hacer su camino, su progresión y maduración. El tiempo irá determinando el grado por el que van a tener más o menos protagonismo en el primer equipo». Y dejó claro que no piensan fichar en enero un lateral porque «ya tenemos una planificación estructurada y hecha». Tampoco piensan fichar otro central a pesar de que Piqué es el único diestro de los cuatro que tiene el Barça porque «son con los que estructuramos las plantillas».

Segura trató de arrojar luz sobre una de las grandes incógnitas que está rodeando al primer equipo del Barcelona y es el ostracismo que vive Malcom, el fichaje más caro de esta temporada, que cuajó una buena pretemporada y que se le arrebató a la Roma en el último instante. «Entendemos que es una situación normal, lógica de un chico joven que va ganando con el tiempo el conocimiento sobre lo que es el Barcelona, su modelo y su estilo. A partir de ahí irá teniendo su evolución. Todos esperamos que por su calidad sea cada vez mayor. Si al final no se da, porque estas circunstancias también pueden pasar, veremos cómo evolucionan las cosas», explicó el ejecutivo azulgrana. No quiso en cambio, ser taxativo con la continuidad de Valverde: «Hay cosas que no se pueden preguntar ahora. Tiene un contrato de dos años más uno, cuando llegue el momento de tomar decisiones, el club y el propio entrenador las vamos a tomar», aunque dejó claro que no se marcan ningún plazo para esta decisión porque «estamos satisfechos con su trabajo y tiene contrato. No hay para preocuparnos de nada».