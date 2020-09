Ligue 1 Neymar: «Sólo me arrepiento de no haberle dado en la cara a ese imbécil» El brasileño acusa de racismo al defensa español Álvaro González tras ser expulsado en el PSG-Marsella

S. D. Actualizado: 14/09/2020 08:39h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El delantero brasileño del Paris Saint-Germain, Neymar Jr, aseguró que el defensa español Álvaro González tuvo un comportamiento racista con él y que por eso le golpeó, una acción que le supuso la expulsión en el descuento del partido de este domingo ante el Olympique de Marsella.

El exjugador del Fútbol Club Barcelona dio varios golpes en la nunca del excentral del Villarreal y Espanyol, entre otros, lo que le costó la tarjeta roja, aunque mientras abandonaba el campo las cámaras le captaron diciendo «racismo no» y dirigiéndose al cuarto árbitro para decirle que había golpeado al defensa «porque era racista».

«El único arrepentimiento es no haber dado en la cara a este imbécil», escribió posteriormente en su perfil de Twitter, donde se quejó de que para el VAR es «fácil» pillarle con su «agresión». «Ahora lo que quiero ver es la imagen del racista llamándome 'mono hijo de puta', ¡eso es lo que quiero ver!», aseveró.

Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

Una hora después del último tuit de Neymar, el defensa español también colgó un mensaje en la misma red social: «No hay lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros todos los días. A veces hay que aprender a perder y reconocerlo en el campo. Tres puntos increíbles hoy. Vaya OM. Gracias familia».

El español de 30 años, que juega su segunda temporada en el OM, acompañó este texto con una foto que lo muestra frente al avión, rodeado de nueve compañeros negros, incluido el capitán del Marsella Steve Mandanda (quien retuiteó el mensaje), Dimitri Payet, Jordan Amavi o Bouna Sarr.

Un mensaje que tuvo inmediata respuesta por parte del brasileño: «No eres un hombre que asume su error, perder es parte del deporte. Ahora insultar y traer racismo a nuestras vidas no, no estoy de acuerdo. ¡NO TE RESPETO! ¡NO TIENES CARÁCTER! Asume lo que dices... sé un hombre, chico! RACISTA»

Você não é homem de assumir teu erro, perder faz parte do esporte. Agora insultar e trazer o racismo pra nossas vidas não, eu não estou de acordo. EU NÃO TE RESPEITO! VOCÊ NÃO TEM CARÁTER! Assume o que tu fala mermão ... seja HOMEM RAPÁ ! RACISTA ✊🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) September 14, 2020

Antes de que el encontronazo llegase también a las redes sociales, Thomas Tuchel, entrenador del conjunto parisino, se refirió en rueda de prensa a lo visto sobre el césped, donde otros cuatro jugadores también acabarn expulsados: «Neymar me dijo que fue por un insulto racista. No escuché nada en el campo, pero el racismo en nuestra vida, en todos los ámbitos, el deporte, no debe existir.