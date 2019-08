Mendes: «Hoy Cristiano le hubiera valido 400 millones al Madrid»

Tomás González-Martín Actualizado: 22/08/2019 00:45h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mundo del fútbol es como los toros, no es lo mismo sentirlo en el coso, en el césped, que detrás de la barrera o desde la grada. Los representantes, los entrenadores y los futbolistas ven el planeta del balón de manera distinta, porque sienten el fragor de la oferta y la demanda en sus carnes. Todos admiten que los precios han sufrido un aumento por culpa de «los 222 millones que el PSG pagó por Neymar», para advertir que «el valor que se paga un jugador es su tasación objetiva, pues alguien los abona». Y si alguien pone «ese dinero es porque, primero, lo hay, y segundo, se quiere gastar en ese futbolista, no le demos más vueltas».

Cristiano ha puesto el tiro en la diana. Pero su representante, Jorge Mendes, ya expuso en ABC una verdad: «El PSG ofreció por Cristiano 200 millones en 2011». Ya tenía una valoración máxima. Aunque es cierta otra verdad que Mendes defiende tras los 222 millones sufragados por Neymar: «Hoy, Cristiano le hubiera valido 400 millones al Madrid».

Y los hay infravalorados

Manuel García Quilón, apoderado que ha vivido esta revolución del fútbol en las últimas décadas, es franco al analizar la realidad actual: «El fútbol ha cambiado mucho. Ahora no se espera a un jugador durante dos años para verle explotar, se quieren resultados ya. Hay futbolistas por los que se paga demasiado dinero, porque hoy se les observa por tecnología, por vídeo, y no se va en directo al campo a valorarlos, que es lo que se debe hacer. Y hay otros futbolistas por los que se paga muy poco y valen muchísimo más». García Quilón pone un ejemplo: «Gabi. Jugó más de 400 partidos en el Atlético, ha sido reconocido futbolísticamente por todos, entrenadores, club y afición, ¿Y sabes cuánto costó? Tres millones. Es un ejemplo de profesional infravalorado por el mercado. ¿Por qué? No tiene explicación».

Tanto pagan, tanto vales

Julio Llorente, apoderado que acaba de firmar el traspaso de Marcos al Atlético, es directo en su juicio: «Si un club paga 100 millones por un jugador es que los vale, porque quien paga lo hace porque hay otros equipos dispuestos a hacerlo también. Es la oferta y la demanda». Llorente hace una reflexión: «Si no hubiera varias ofertas por esa cantidad, no tendría ese valor y habría que bajar el precio. La cotización de un futbolista la marca si lo quieren varios equipos. Si no lo quieren, valdrá mucho menos».