Koeman revoluciona al equipo pensando en el PSG

Aunque Ronald Koeman diga que el partido más importante es el del Alavés y que hasta el lunes no empezará a pensar en el PSG, lo cierto es que su alineación esta noche permite dudar de las intenciones del holandés, que sabe que debe dar una buena imagen en Europa y que la Liga está muy complicada . Además, el triunfo unas horas antes del Atlético de Madrid en Granada (1-2) siguen confirmando el favoritismo de los colchoneros para ganar el campeonato e la regularidad. Un motivo más para reservar a sus titulares de cara al encuentro del martes, en el que el Barcelona y no parte en tan clara desventaja tras su mejora en los últimos partidos y después de las bajas confirmadas de Neymar y De María .

Ha revolucionado Koeman el once, sobre todo en defensa. Sin querer arriesgar aún con Sergiño Dest, el técnico holandés ha decidido colocar en el lateral derecho a Mingueza , un recurso que no es nuevo esta temporada. La gran sorpresa es la ubicación de Frenkie de Jong como central junto a Lenglet, dejando a Umtiti en el banquillo. Antes del partido de Copa ante el Sevilla del pasado miércoles aseguró el técnico que no quería retrasar tanto a De Jong para no perder su aportación ofensiva en el centro del campo. También será novedad la participación de Júnior Firpo en el lateral izquierdo. No quiere Koeman que Jordi Alba sufra ningún contratiempo.

Busquets y Riqui Puig compartirán faena en el doble pivote, en la que sera la segunda titularidad consecutiva en Liga del canterano, que poco a poco va disfrutando de minutos, tratando de convencer a Koeman, que a principio de temporada le aconsejó que buscara una salida. Trincao , que anotó el gol del triunfo ante el Betis, también ser´a de la partida, dando descanso a Pedri. Otra de las grandes noticias es el debut como titular de Ilaix , confirmando la apuesta de Koeman por los jóvenes y la cantera. Con esta medida, Dembélé se reserva para el duelo ante el PSG. Messi y Griezmann siguen intocables en la referencia ofensiva del Barcelona, al igual que Ter Stegen bajo palos.