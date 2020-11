Fútbol Koeman desmitifica la conflictividad de Messi «No tengo dificultades para llevar a Leo, veo las cosas diferentes a Setién», segura el técnico

Ronald Koeman ha comparecido ante la prensa para analizar el próximo duelo del Barcelona, que le medirá al Dinamo de Kiev en la tercera fase de la Champions League después de una mala racha liguera que le ha llevado a sumar únicamente dos puntos de los últimos doce disputados. El técnico quiso desvincular los resultados del juego y aseguró que «me llegan comentarios de que la gente está contenta, no por los dos puntos de la Liga. Es más un tema de marcar. Somos el equipo que creamos más ocasiones por partido. La imagen que estamos demostrando es positiva y vamos a seguir en este camino aunque sabemos que en la Liga hay que ganar más partidos». Precisamente, esa falta de gol que acusa el equipo es uno de los motivos por los que el holandés reconoció que «siempre he dicho que a nosotros nos falta un delantero puro, pero hay que esperar a enero, a ver cómo está el club y si no es posible, no lo es».

Buena parte de la rueda de prensa giró alrededor del estado de Messi, que solo ha marcado tres goles esta temporada, todos ellos de penalti, y, sobre todo, de las palabras de Quique Setién, que esta pasada semana reconoció que el argentino era uno de los jugadores difíciles de gestionar y no se veía con poder para sustituirle. Koeman discrepó del cántabro. «Yo respeto todas las opiniones. Para mi Leo es el mejor jugador del mundo, estoy viendo su ambición y carácter ganador. No tengo dificultades de llevar. Es el capitán y hablo con él cada semana. Veo las cosas diferentes a Setién y no estoy de acuerdo». Incluso descarto confirmar la presencia del rosarino en el once ante el Dinamo. «Veremos qué equipo sale mañana», se limitó a responder cuando se le preguntó si había posibilidades de darle descanso.

Koeman también abordó otras cuestiones, como las criticas que está recibiendo el equipo y su futuro al frente del equipo. «Mi futuro en el Barcelona no es lo más importante. Hay que vivir día a día e intentar ganar los partidos. Pedimos tranquilidad, tiempo porque estamos cambiando bastantes cosas. En la Liga hemos estado bien, pero no hemos sacado buenos resultados. En el resto no tengo influencia. Haré lo máximo para estar mucho tiempo», apuntó. Y añadió: «Lo que más me gusta del equipo es que trabaja, hemos cambiado la intensidad, el equipo está metido, abierto para escuchar y mejorar. La actitud me gusta. Lo que no me gusta... es una palabra dura. Yo diría que podemos mejorar en jugar bien y sacar más rendimiento. Creamos oportunidades claras».

El holandés se refirió al coronavirus. El Dinamo llega con solo 13 jugadores del primer equipo debido a la pandemia. «No es fácil el tema covid. En el Dinamo hay muchos jugadores y eso influye en su calidad, pero también hubo bajas en el Shakhtar y ganaron contra el Madrid. Hay que respetar al contrario». Y concluyó: «Sabemos que el Dinamo tiene problemas por covid. Han hecho un test esta mañana, hay que esperar a los resultados esta tarde. No sé las normas de la UEFA. Nosotros hemos de preparar el partido y ojalá lo podamos jugar».