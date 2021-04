Fútbol Koeman se desmarca de la Superliga «Yo no soy el portavoz, si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema es claramente el presidente, pero estoy de acuerdo con el tuit de Piqué, hay cosas en el fútbol que no hay que cambiar»

Sergi Font Barcelona Actualizado: 21/04/2021 13:48h

Ronald Koeman ha afrontado una rueda de prensa en la que la actualidad generada por la Superliga tenido su cuota de protagonismo. El Barcelona se enfrenta mañana al Getafe con la moral por las nubes tras la consecución del título de Copa y el pinchazo del Madrid el fin de semana, que le permite afrontar su partido dependiendo de sí mismo para ganar la Liga. «Nos faltan ocho jornadas y vamos partido a partido. Hemos disfrutado mucho la final de Copa y de cómo hemos ganado pero tenemos que concentrarnos otra vez en la Liga, porque es un partido complicado». Fue de las pocas preguntas que se le hicieron sobre el partido de mañana. El grueso de su comparecencia giró sobre la Superliga. El entrenador no quiso mojarse respecto a su opinión sobre esta nueva competición, aunque dejó claro que no le gustaba al mostrarse de acuerdo con la opinión de Piqué, que decía que el fútbol era de los aficionados, criticando la gestación de una Superliga. «Yo estoy de acuerdo con el tuit de Piqué», acabó reconociendo.

«Ayer tuve una reunión con Laporta y me explicó el tema de la Superliga. Con tanta movida, lo mejor es no opinar. Nadie sabe lo que puede pasar. Había equipos dentro y ahora se han salido... Al final, yo lo que quiero es lo mejor para este club», empezó explicando, reacio a dar su opinión. De hecho, a la segunda pregunta sobre el tema quiso dejar claro que «no voy a contestar más sobre este tema de la Superliga». Insistió asegurando: «Yo no soy el portavoz, el portavoz es el presidente. Mi trabajo es preparar al equipo pero es normal que preguntéis por este tema. Si hay alguien que tiene que declarar sobre este tema no soy yo, es claramente el presidente. El presiente me llamó ayer y me explicó el tema. No sé si a los jugadores se lo explicó o no pero no me interesa, solo me interesa el partido de mañana». De todas formas, cuando se le cuestionó por su visión particular, se mostró fiel a su filosofía meritocrática, asegurando que para él no tenía sentido una competición cerrada en la que no hubiera objetivos: «Llevamos mucho tiempo hablando de una competición europea, incluso en Holanda se habla de crear un campeonato junto a Bélgica. Es normal pensar en el futuro del fútbol pero a mí, personalmente, me gusta que si ganas puedas lograr algo. Hay cosas en el fútbol que no tienes que cambiar».

En otro orden de cosas, Koeman se muestra ilusionado con la posibilidad de conseguir el doblete. «La imagen del equipo el otro día en la final fue muy buena, por actitud y nivel de juego. Pero no creo que sea un partido solo, llevamos un tiempo mejorando las cosas. La gente está muy contenta y eso es que estamos trabajando muy bien. Aunque es normal que en un club grande dependas de los títulos que ganas». No cree que la euforia tras ganar la Copa les pueda afectar negativamente: «Son profesionales y no creo que afecte. Siendo jugador del Barça siempre quieres más. Puede dar tranquilidad pero eso no quiere decir que trabajemos o luchemos menos. Queremos ganar la Liga pero no es fácil ganar los próximos ocho partidos». Y añadió: «La presión existe siempre en el Barça. No depende de la posición en la tabla Hay que ganar y jugar bien siempre. Estuvimos a una distancia enorme de puntos y hemos recuperado casi todo y ahora hay que demostrar que podemos ganar el campeonato».