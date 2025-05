La involución en el fichaje de Alves

Dani Alves ya está a las órdenes de Xavi Hernández, su garante en su regreso al Camp Nou. El brasileño superó ayer satisfactoriamente la revisión médica y mañana será presentado como el primer refuerzo del flamante técnico, que pudo comprobar su estado de forma en una sesión vespertina destinada a empezar a preparar el duelo del próximo sábado ante el Espanyol. Dani Alves, que regresa con 38 años (es el tercer jugador de campo más veterano de la Liga, solo por detrás de Joaquín y Jorge Molina), encarna la incapacidad de la secretaría técnica para encontrarle un sustituto desde que se marchó en 2016 y también una cierta involución en un club que anunció una revolución para cercenar viejos vicios ancestrales, rejuvenecer a una plantilla desgastada y en decadencia y compensar las salidas de figuras como Messi, Griezmann o Luis Suárez.

Desde que el de Bahía puso rumbo a la Juventus tras graves discrepancias con Bartomeu, el desfile de candidatos para adueñarse del lateral diestro ha sido tan prolífico como infructuoso. Ha invertido el Barcelona 8 5 millones en fichar a especialistas en la banda derecha que no han dado el resultado esperado. El listón estaba alto, pero los ocho futbolistas (Douglas, Aleix Vidal, Semedo, Wagué, Sergi Roberto, Emerson, Sergiño Dest y Mingueza) que han tratado de suplir a Alves le han hecho aún mejor, motivo por el que nadie duda en el entorno barcelonista de la aportación que aún puede ofrecer. Los números, en este caso, suelen ser como la prueba del algodón, que no engañan: Alves anotó 21 goles y dio 101 asistencias en los 391 encuentros que disputó con la camiseta azulgrana. La totalidad de jugadores destinados a suplirle suman 21 goles y 64 asistencias en un total de 562 partidos.

«Aún estoy en shock porque he estado muchísimo tiempo intentando volver. Volver a trabajar con gente que me conoce, que sabe cómo soy, es un privilegio. Vengo a intentar rescatar al club, al que todos queremos mucho. Es evidente que estamos en un proceso, pero hay que acelerarlo porque estamos en el Barça y aquí no hay mucho margen para cometer errores », explicó el brasileño a los medios oficiales del club tras pasar una revisión médica que duró dos horas y media. Alves no pierde la sonrisa y asegura: «Hay dos camisetas que, cuando me las pongo, me siento un superhéroe: la de Brasil y la del Barcelona».

Superviviente de Berlín 2015

Las debacles acontecidas en Europa en el último lustro, con las eliminaciones ante Juventus, Roma, Liverpool, Bayern o PSG , han dejado al aire las costuras y las carencias de un Barcelona en descomposición y ávido de una reestructuración para poder regresar a una élite de la que ha sido descabalgado cruelmente a causa de una nefasta gestión que ha dejado al club económicamente hundido y sin margen de maniobra. Alves formaba parte de aquel equipo que ganó la Champions en Berlín en 2015 y que se arrastro por Europa las temporadas posteriores. Se reencontrará con Ter Stegen, Piqué, Alba, Busquets y Sergi Roberto . De todas formas, aunque a sus 38 años siga siendo competitivo y, posiblemente, mejore la actual plantilla, el rol que Xavi le tiene reservado le implica más en el vestuario que en los terrenos de juego. El técnico quiere que Alves insufle a la plantilla el carácter ganador y la alegría que siempre le ha caracterizado. Además, su influencia en los jóvenes será muy importante . No hay que olvidar que el brasileño es el jugador en activo con más trofeos (46) y el segundo extranjero que más veces ha vestido la camiseta del Barça (391).

Dani Alves, al igual que hiciera Pau Gasol la pasada temporada, ha priorizado su deseo de regresar al Barcelona a percibir un sueldo alto. De hecho recibirá la ficha más baja de la plantilla, aunque las variables en función de los objetivos del equipo serán muy elevadas. El brasileño es consciente que si juega regularmente en el Barcelona tiene muchas posibilidades de disputar el Mundial de Catar , aunque no podrá debutar hasta enero y su contrato expira el próximo mes de junio. El lateral podría debutar en son Moix ante el Mallorca.