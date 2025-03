«Los jugadores del Barça no cobrarán la mensualidad de enero»

En pleno debate sobre la aportación de Leo Messi esta temporada y la conveniencia o no de ampliar su contrato por el presidente que gane las elecciones el próximo 24 de enero, ha sido Carles Tusquets el que ha dado su opinión en una entrevista realizada en Rac1. El presidente de la comisión gestora que ahora mismo dirige de forma provisional al club no se ha andado por las ramas y ha sido contundente. «Económicamente hablando, el verano pasado habría vendido a Messi . Hubiera sido deseable. Por lo que ingresas y por lo que te ahorras. La Liga exige unos límites salariales», apuntó el empresario, que considera que los 80 millones de euros que percibe anualmente el rosarino castigan mucho al club azulgrana. Tusquets ha incidido en la difícil situación económica que vive el Barcelona y ha asegurado que será prácticamente imposible reforzarse. «¿Neymar? Si viene gratis, tal vez se podría plantear. Salvo que el próximo presidente hiciera un milagro o si se vende y todo el dinero va a esta operación...», comentó.

Tusquets ha explicado que «me reuní con Koeman y Planes, varias veces» para explicarles la situación actual del club. «Si se vende en enero, se podrá fichar . No sé si los candidatos tienen a Haaland gratis. También hemos hablado con todos los representantes de jugadores, con los de Messi también. No hablo de fichajes ni de continuidad», añadió el presidente de la gestora. Tusquets defendió las obras que se están haciendo en el Camp Nou a pesar del poco dinero que queda. « El Estadi se está cayendo literalmente y hay que repararlo. Hay que hacerlo. En alguna puerta de entrada han caído trozos del techo. No se le puede caer una parte al socio encima el día de la votación», desveló. Y añadió que la situación económica «es pésima» . «Es preocupante, pero con esperanza. Los jugadores no cobrarán la mensualidad de enero. Tienen dos pagos, en enero y en julio y este enero no cobrarán la paga . Se ha aplazado de la misma manera que también se han aplazado otros tipos de emolumentos previstos como los bonus por ganar títulos», explicó

Tusquets también ha explicado la rebaja salarial aplicada recientemente tras el acuerdo alcanzado con la plantilla: «El nuevo presidente puede revertir el pacto. Estamos en una situación de no poder pagar nóminas de enero . Lo pueden revertir, no hay problema. Se me acusa de que como presidente de la Comisión Económica, órgano de consulta pero sin toma de decisiones, no dije nada, cuando en los discursos en las últimas asambleas he denunciado el incremento de deuda y de masa salarial . Lo que nadie pudo prever es la llegada del Covid». Y desveló que «nos han llegado algunas facturas de la anterior Junta que no queremos firmar . Las trasladaremos a la próxima Junta. No diré de qué se trata, pero son cosas que no están bien formuladas ni creemos que se ajusten al precio de mercado».