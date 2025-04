El PSG ya se ha hecho a la idea que pierde a Neymar

En El PSG ya están cansados de Neymar y del escaso rendimiento que ha ofrecido desde que el club francés decidiera invertir los 222 millones de su cláusula de rescisión en llevárselo del Barcelona. Además, saben que la normativa de la FIFA permite al futbolista cuando le falta poco para que expire su contrato (lleva tres temporadas sin querer renovar) forzar su salida pagando una cantidad que estipula el ente mundial en base a una serie de variables. En el caso de Neymar serían unos 180 millones de euros. No obstante, el PSG ya no le considera prioritario y no vería mal desembarazarse de él y de su alto coste este mismo verano. Leonardo, secretario técnico del club galo y máximo defensor del paulista, ya se ha cansado y le ha tasado en 150 millones de euros , cifra sensiblemente inferior a la que estipularía la FIFA con el objetivo de agilizar su marcha. Según ESPN, la prioridad ahora del club francés es atar la continuidad de Kylian Mbappé.

Se abre un nuevo escenario en el futuro de Neymar y en el que podría entrar de lleno el Barcelona, que este pasado verano ya intentó sin éxito lograr el retorno del brasileño . Las largas y complicadas negociaciones entre clubes no fructificaron. El Barcelona ofreció dinero y jugadores a cambio, entre los que estaban Rakitic, Semedo o Umtiti pero las pretensiones del jeque Nasser Al-Khelaifi eran demasiado elevadas e inalcanzables. Neymar sigue estando en la agenda de Abidal y de Bartomeu , que sabe que fichar al paulista sería un golpe de efecto que podría repercutir en la renovación automática de Messi , que el año pasado insistió en que el club catalán hiciera todo lo posible por firmarlo. Los pesos pesados del vestuario se unieron a la petición del argentino.

No obstante, hay que tener en cuenta que una de las prioridades para este próximo verano es el fichaje de Lautaro Martínez , un futbolista por el que la Juventus no estaría dispuesta a dejar marchar por menos de esos 150 millones de euros que también pediría el PSG. Unas cifras muy elevadas por dos fichajes que se excluyen. Y más teniendo en cuenta que el Barcelona ya ha tenido que afrontar durante este mercado invernal el fichaje de Braithwaite por 18 millones de euros y cerró para junio las llegadas de Trincao (31 millones de euros) y Matheus Fernandes (10 millones). A ello hay que sumar el gasto que supondrá el aumento de ficha de Ter Stegen , con el que se está negociando su renovación. El Barcelona deberá vender muy bien durante la próxima ventana y hacer equilibrios para mantener su abultada masa salarial.