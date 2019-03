Fútbol El gran dilema de Valverde ante el Rayo Su talante conservador le hace dudar entre rotar pensando en el Lyon o apuntalar la Liga

Sergi Font Barcelona Actualizado: 09/03/2019 01:50h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ernesto Valverde tiene esta tarde la posibilidad de demostrar que ha sabido aprender de los errores del pasado o volver a tropezar en la misma piedra que la pasada temporada sumió al barcelonismo en una depresión y que estuvo a punto de costarle el puesto. Todo depende de la gestión que disponga esta tarde ante el Rayo Vallecano y del desenlace de la eliminatoria ante el Olympique de Lyon, que se disputa este próximo miércoles. No obstante, el talante ciertamente conservador del técnico azulgrana le encorseta y le mantiene en el dilema de si son imprescindibles los tres puntos ante el equipo madrileño o de si puede asumir riesgos dando descanso a jugadores importantes de cara al choque de Champions ante los franceses.

La situación es prácticamente calcada a la vivida hace un año cuando el Barcelona recibió al Leganés justo antes de jugar la vuelta de los cuartos de final ante la Roma (entonces aventajaba al Atlético de Madrid en nueve puntos a falta de 8 jornadas y ahora son 7 los puntos cuando quedan once encuentros para que acabe la Liga). Valverde descartó las rotaciones, ganó el partido pero pagó el esfuerzo en la competición europea sufriendo una dura eliminación tras la renta de la ida (3-1). Incluso después Luis Suárez reconoció abiertamente que no debía haber disputado aquel partido y desde la planta noble del Camp Nou censuraron la decisión del técnico, al que únicamente le salvó la consecución del doblete.

Ante el Rayo vuelve a aparecer la balanza de la indecisión y la necesidad de apuntalar cuanto antes el torneo doméstico. «No descarto a ningún equipo para la pelea por la Liga. El Atlético es el rival que está más cerca y tenemos la intención de mantener esa distancia, por lo menos. Pero tampoco descarto al Madrid. Por respeto y por matemáticas. Es así. Sé que cuando se pierde un partido te sales de la tabla por abajo y cuando ganas, al revés. No es así. Quedan 36 puntos por jugarse. Me da igual lo que piensen los demás. Tienen posibilidades», asegura el preparador azulgrana, que tampoco descarta servirse de las rotaciones para dar descanso a alguno de sus titulares.

El calendario y esta última semana sin partido intersemanal es el resquicio por el que Valverde se asoma para justificar su planteamiento, aunque tampoco descarta que pueda reservar a algún futbolista para el encuentro ante el Lyon, en el que el Barcelona necesita obligatoriamente la victoria (el empate a cero les llevaría a prorroga y las tablas con goles les dejaría fuera del torneo). «Es posible que haya algún cambio. Ya lo veremos antes del partido. Venimos de una semana limpia y tenemos cuatro días de margen. Cuando hay tres, es más complicado. Ahora hay cuatro. Quizás haya que tener cuidado con alguno», reconoce. En este sentido, futbolistas como Piqué, Rakitic, Busquets, Luis Suárez o Messi podrían ser los descartados para el trascendente partido del miércoles.

No obstante, Valverde no quiere pensar aún en el Lyon, aunque a nadie se le escapa que el planteamiento ante el Rayo estará marcado por la Champions. Fiel a su idea de ir paso a paso, el técnico tira de ironía cuando asegura que «no vamos a suspender el partido de este sábado para jugar el miércoles. No nos lo permiten. Los puntos de mañana son importantes». Ni siquiera el hecho de que el Rayo comparezca en el Camp Nou como penúltimo en la tabla le permite relajarse. Ni siquiera tras su doble triunfo en los dos clásicos en el Bernabéu. «Subestimar al Rayo es el primer paso para no ganar», asegura. Yse reafirma en su tesis tras la eliminación del Madrid en Europa: «Cuando vemos que equipos caen en Champions trayendo marcadores favorables, como Madrid y PSG, nos indica lo difícil que es la empresa, lo difícil que es ganar y que tenemos que estar atentos. Aquí nadie está a salvo».

El Rayo, penúltimo

El Rayo, por su parte, tratará de sorprender al Barcelona para lograr una victoria que rompa su racha de cinco derrotas consecutivas y le permita seguir optando a salir de los puestos de descenso. Michel, que estuvo sobre el terreno de juego en la única victoria de la historia del equipo vallecano en el Camp Nou (temporada 1999-00), ve como su silla se tambalea y no cree que la cercanía de la Champions pueda afectar al Barcelona en el partido de esta tarde.