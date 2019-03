Futbol La advertencia de Valverde «Subestimar al Rayo es el primer paso para no ganar», avisa el técnico, que recuerda el batacazo del Madrid

Fiel a su forma de ser, Ernesto Valverde apela a la prudencia a la hora de preparar el partido de mañana ante el Rayo Vallecano. Ni la ventaja que lleva con respecto a sus perseguidores ni la posición que ocupa el equipo madrileño en la taba le tranquilizan lo más mínimo. Los recientes tropiezos del Real Madrid o el PSG en Champions son el claro ejemplo de que pueden relajarse y lo usa en su discurso. «Según se va aproximando el final de temporada, cuesta todavía más. Quedan menos jornadas, los equipos tienen que cumplir sus objetivos y empieza la tensión. El Rayo está en una situación difícil. No olvidemos que en este tramo de la temporada los de abajo dan muchas sorpresas. Los tres puntos de mañana valen lo mismo que los del Bernabéu y Sevilla. De cara a la Champions, nos viene bien ir después de una victoria», empieza asegurando. Esta idea le hace dudar a la hora de valorar las rotaciones. «Es posible que haya algún cambio. Ya lo veremos mañana. Venimos de una semana limpia y tenemos cuatro días de margen. Cuando hay tres, es más complicado. Ahora hay cuatro. Quizás haya que tener cuidado con alguno, apunta.

La situación en la tabla liguera es cómoda, aunque Valverde no se fía y considera que el Atlético podría alcanzarles. «No descarto a ningún equipo para la pelea. Creo que ninguno de nosotros lo hace. Es verdad que el Atlético es el rival que está más cerca y tenemos la intención de mantener esa distancia, por lo menos. Significaría que vamos ganando. Lo tenemos claro, centrarnos y sacar los tres puntos cada semana. Incluso le da opciones al Real Madrid, a pesar de haber quedado eliminados en una semana de Champions y Copa y haber perdido casi todas sus opciones en la Liga: «¿Crisis? La vemos desde la distancia. También con respeto. Sabemos que el fútbol es como es y que en una semana a cualquiera le cambian las cosas. No tenemos nada que decir de la crisis del Madrid. Cuando vemos que equipos caen en Champions trayendo marcadores favorables, como Madrid y PSG, nos indica lo difícil que es la empresa, lo difícil que es ganar y que tenemos que estar atentos. Aquí nadie está a salvo», advierte. Y añade: «Claro que no les descarto. Por respeto y por matemáticas. Es así. Sé que cuando se pierde un partido te sales de la tabla por abajo y cuando ganas, al revés. No es así. Quedan 36 puntos por jugarse. Me da igual lo que piensen los demás. Tienen posibilidades. Evidentemente, creo que el Atlético está más cerca, que está a siete puntos».

Aunque los barcelonistas ya tienen la mente puesta en el partido ante el Lyon de la próxima semana, Valverde no tiene intención de concederle importancia hasta que llegue. Solo piensa en el Rayo: «No vamos a suspender el partido de mañana para jugar el miércoles. No nos lo permiten. Los puntos de mañana son importantes», ironizó para lanzar otra advertencia, sobre el peligro de relajarse tras la victoria en el clásico: «Creo que hacer eso es dar el primer paso para no ganar. Es algo que sé que hay partidos que se llevan muchos focos y otros, que sin focos, te pueden dar o quitar el título. Mañana es uno de ellos». Por este motivo desconfía de la aparente debilidad del Rayo, que marcha penúltimo en la tabla: «No sé lo que le ha pasado. No comenzó bien en cuanto a resultados, pero estaba bien de juego. Luego tuvo un cambio de sistema y creo que trató de protegerse más y consiguió resultados. En las últimas semanas se ha vuelto a meter en esa situación. De todas maneras las distancias no son grandes. Entiendo que se la jugarán en cada partido. Cada partido les puede dar mucho. Desconozco las causas de por qué están ahí abajo». A pesar de todo, se alegra de que la afición se sienta optimista: «La gente tiene que ilusionarse con nosotros, con el juego, con los resultados. Eso es lo que queremos. Ahora, también tenemos que ser cautos porque, de los cuatro partidos de Champions que se han jugado, han pasado tres segundos de la fase de grupos. El primero, que fue el Oporto, pasó en la prórroga con un penalti. Tenemos que estar centrados y pensar que lo que les pasó a ellos, puede pasarnos a nosotros». Una nueva advertencia.