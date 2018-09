Fútbol Los fichajes del Barça siguen esperando su oportunidad Lenglet, Arthur, Malcom y Arturo Vidal siguen sin tener peso en las alineaciones de Ernesto Valverde

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 03/09/2018 10:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ernesto Valverde sigue confiando en el mismo once tipo del año pasado. Es una evidencia que queda corroborada por el poco peso que tienen los fichajes realizados esta temporada en sus alineaciones. A pesar de que el técnico solicitó refuerzos durante este verano tras las salidas importantes del equipo, que ha pedido fuelle y creatividad en el centro del campo con las salidas de Iniesta y Paulinho. Finalmente han sido cuatro los futbolistas nuevos que han llegado al equipo, con un desembolso superior a los 125 millones de euros, además de recuperar a Munir y Rafinha, que tampoco tienen presencia en el equipo. «Hay muchos partidos y todos tendrán oportunidades. Si es el once de gala o no es cuestión del exterior», justifica Valverde, que espera a las semanas en las que se disputan dos partidos para comenzar las rotaciones y la dosificación de futbolistas.

Mientras tanto, Arthur, Lenglet, Malcom y Arturo Vidal esperan pacientes sin levantar la voz. El primero en llegar fue Arthur, por el que se pagaron al Gremio de Porto Alegre 31 millones fijos más otros 9 en variables. El centrocampista suma 82 minutos en los cuatro partidos que se han disputado esta temporada a pesar que fue titular en la Supercopa de España ante el Sevilla. El siguiente fue Lenglet, por el que se pagó su cláusula de rescisión al Sevilla (35,9 millones). El francés jugó los 90 minutos ante su ex equipo pero no volvió a reaparecer hasta este domingo, en el que jugó los últimos 26 minutos ante el Huesca. Malcom fue el fichaje sorpresa y que Valverde no pidió, lo que ha quedado patente en las decisiones del técnico. Los 42 millones abonados al Girondins de Burdeos parecen una pérdida al comprobar que el brasileño solo ha jugado 7 minutos (valladolid). Y por último, Arturo Vidal, que es el único que ha disputado todos los partidos aunque en cantidades mínimas de minutos. 45 minutos ha aportado el chileno, que costó 19 millones fijos más otros 3 en variables.

De momento, se lo toman con calma. Lenglet es uno de los que ha comparecido públicamente para explicar su situación. «Creo que todos los jugadores quieren jugar muchos minutos, y quiero jugar más, pero estoy para aprender. Hay jugadores muy buenos y hay que aprender de ellos», explicó el defensa francés tras jugar los últimos minutos ante el Huesca. El galo tiene asumido su rol de tercer central, por detrás de Piqué y Umtiti. Está todavía asumiendo los automatismos del estilo azulgrana, más preocupado por atacar que por defender. A este respecto se refiere cuando asegura que «en el Barcelona tienes que pensar siempre hacia dónde va el equipo». Lenglet se felicitó por el nuevo liderato del equipo después de los ocho goles endosados al Huesca, que le sirven para desbancar momentáneamente al Real Madrid gracias a la diferencia de goles. «Es bueno marcar y tenemos una plantilla muy buena en esa faceta», señaló.