Espanyol - Celta en directo

Actualizado: 24/04/2019 20:45h

49' Iago Aspas (Celta de Vigo) remata al poste derecho, remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jozabed Sánchez. 47' Okay Yokuslu (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario. 47' Falta de Sergi Darder (Espanyol). 47' Fuera de juego, Espanyol. Dídac Vilá intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.

46' Falta de Wesley Hoedt (Celta de Vigo). 46' Óscar Melendo (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva. Empieza segunda parte Espanyol 1, Celta de Vigo 0. 45'+3' Final primera parte, Espanyol 1, Celta de Vigo 0. 45'+3' Remate fallado por Okay Yokuslu (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Hugo Mallo con un centro al área.

45'+2' Jozabed Sánchez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva. 45'+2' Falta de Javi López (Espanyol). 45'+1' Fuera de juego, Celta de Vigo. Lucas Olaza intentó un pase en profundidad pero Maxi Gómez estaba en posición de fuera de juego. 44' Remate fallado por Maxi Gómez (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el centro del área que sale rozando el larguero. 41' Okay Yokuslu (Celta de Vigo) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

41' Falta de Okay Yokuslu (Celta de Vigo). 41' Borja Iglesias (Espanyol) ha recibido una falta en campo contrario. 40' Remate parado por bajo a la izquierda. David Costas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Okay Yokuslu con un pase de cabeza. 39' Esteban Granero (Espanyol) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. 39' Okay Yokuslu (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

39' Falta de Esteban Granero (Espanyol). 38' Falta de Okay Yokuslu (Celta de Vigo). 38' Mario Hermoso (Espanyol) ha recibido una falta en la zona defensiva. 38' Hugo Mallo (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva. 38' Falta de Esteban Granero (Espanyol).

37' Iago Aspas (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva. 37' Falta de Marc Roca (Espanyol). 34' Mano de Naldo (Espanyol). 33' ¡Gooooool! Espanyol 1, Celta de Vigo 0. Wu Lei (Espanyol) remate con la derecha desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Marc Roca. 30' Hugo Mallo (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda derecha.

30' Falta de Sergi Darder (Espanyol). 29' Remate fallado por Dídac Vilá (Espanyol) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Óscar Melendo. 28' Se reanuda el partido. 27' El juego está detenido debido a una lesión de Wesley Hoedt (Celta de Vigo). 26' Fuera de juego, Celta de Vigo. Ryad Boudebouz intentó un pase en profundidad pero Stanislav Lobotka estaba en posición de fuera de juego.

23' Remate fallado por Javi López (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. 22' Remate rechazado de Esteban Granero (Espanyol) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Borja Iglesias. 13' Remate fallado por Okay Yokuslu (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina. 12' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Javi López. 11' Falta de Javi López (Espanyol).

11' Jozabed Sánchez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda izquierda. 8' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Naldo. 8' Remate rechazado de Maxi Gómez (Celta de Vigo) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ryad Boudebouz con un centro al área. 7' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Marc Roca. 6' Remate fallado por Wu Lei (Espanyol) remate con la derecha desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Dídac Vilá con un centro al área.

5' Falta de Sergi Darder (Espanyol). 5' Ryad Boudebouz (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva. 5' Remate fallado por Borja Iglesias (Espanyol) remate con la izquierda desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Wu Lei. 4' Remate parado junto al lado derecho de la portería. Wesley Hoedt (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. 3' Corner, Celta de Vigo. Corner cometido por Javi López.

3' Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Mallo (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Empieza primera parte. 0' Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos. Los protagonistas saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento