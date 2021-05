Fútbol Dembélé alza la voz contra sus críticos «No se puede jugar cuatro años en el Barça sin un estilo de vida saludable», asegura ante los que cuestionan sus hábitos

Ousmane Dembélé está cansado de que se cuestione su estilo de vida y se haya señalado a sus hábitos tanto alimenticios como de descanso como los culpables de las numerosas lesiones que no le han dejado triunfar en el Barcelona desde que llegó en 2017. Mucho se ha escrito sobre las amistades del futbolista y de su afición por comida poco aconsejable para un futbolista de élite. Incluso el club se puso en contacto con sus agentes para que trataran de enderezar la carrera de un prometedor jugador que podía perderse por el camino. Ahora ha sido el propio Dembélé el que ha querido reivindicarse y defenderse aprovechando los micrófonos de beIN Sports. «No se puede jugar cuatro años en el Barça sin un estilo de vida saludable», asegura el francés, que esta temporada está mostrando un gran nivel y es uno de los futbolistas más utilizados por Koeman, aunque en los últimos encuentros ha vuelto a apostar por Griezmann para jugar junto a Leo Messi.

De todas formas, hay que tener en cuenta que Dembélé ha seguido los consejos de Deschamps y de Koeman, que le han transmitido la necesidad de que cambiara algunos hábitos. La mejora del galo coincide con la contratación de un equipo profesional formado por tres personas que cuidan su físico y su alimentación. Desde entonces ya no se lesiona y su rendimiento es mucho mejor. Se trata del preparador físico Salah Ghaidi, el fisioterapeuta Jean Baptiste Duault y el cocinero Antonhy Audebaud. Ghaidi fue atleta de 400 y 800 metros y trata de optimizar su rendimiento, ya que la musculatura de Dembélé es similar a la de un atleta de velocidad. Duault, que trabajó en la selección francesa de atletismo, es el que se encarga de prevenir el riesgo de lesiones. Y Audebaud, con experiencia en restaurantes de lujo, es el encargado de controlar las comidas de Dembélé, basadas en productos frescos y naturales.

En la entrevista, Dembélé da pocas pistas sobre qué decisión tomará respecto a su continuidad en el Barcelona. Con contrato hasta 2022, tiene una oferta de renovación sobre la mesa pero el futbolista no se acaba de decidir. El club azulgrana considera prioritario que continúe pero no esta dispuesto a dejarle marchar libre el próximo año. «Estoy feliz en Barcelona, veremos qué pasa con mi futuro», se limita a explicar. Y desvela que en el Barcelona «ahora que estoy jugando bien, en el vestuario me llaman Eto'o». «Messi nos ayuda mucho», añade antes de mostrar su fortaleza al recordar los malos momentos que ha pasado durante los últimos cuatro años: «Siempre seguí sonriendo, incluso después de una lesión». Como curiosidades, explica quién es su jugador y técnico favorito: «Aubameyang es la persona que más me gustó del fútbol. Tuchel es mi entrenador favorito, habría sido difícil dejar el Dortmund si no se hubiera ido». Y tras desvelar que «prefiero conducir el balón con izquierda y disparar con la derecha», explica en quién se fija: «Me gusta ver los partidos de Mahrez. Cada vez que lo veo, es increíble».