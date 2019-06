Playoff ascenso a Segunda

El Atlético Baleares ha ascendido este domingo a Segunda división tras su victoria ante el Racing de Santander (X-X) en el partido de vuelta de la eliminatoria de campeones del playoff. Un triunfo conseguido gracias a un gol de XXX que devuelve al conjunto palmesano al fútbol profesional español, en el que militó por última vez en la temporada 1962-63, hace más de medio siglo.

Tras el empate sin goles del pasado fin de semana en El Sardinero, Atlético Baleares y Racing de Santander se jugaban hoy el ascenso a la categoría de plata, un objetivo conseguido finalmente por el conjunto local en un partido muy disputado. Los cántabros tardaban en adaptarse al césped artificial de municipal de Son Malferit, pero pudieron adelantarse con un disparo lejano de Barral que obligó a lucirse al alemnán Klaus, guardameta de los isleños.

El peligroso Nuha, máximo goleador del Atlético Baleares en la Liga, provocaba antes del descanso el penalti que transformaba el capitán Fullana para poner en ventaja al conjunto palmesano.

El veterano Manix Mandiola (61 años) es una de las claves del éxito del Atlético Baleares, al que llegó en febrero del pasado año en sustitución del argentino Horacio Melgarejo cuando el equipo ocupaba posiciones de descenso a Tercera división. El eibarrés, un técnico acusado en muchas ocasiones de resultadista y siempre reconocible por su gorra, consiguió el milagro de la permanencia, lo que le valió su continuidad en un club al que este domingo ha situado en la categoría de plata del fútbol español. Los isleños, con su victoria ante el racing, repetirán el próximo curso en una división en la que ya militaron durante cuatro temporadas, la última de ellas en el curso 1962-63.

La vuelta del Atlético Baleares a Segunda división no será en el municipal de Son Malferit, uno de los estadios que ha acogido al equipo desde que hace seis años se decretara el cierre de su casa, el Estadio Balear, por peligro de derrumbe. La próxima campaña, si se cumplen los plazos previstos, regresará a un estadio totalmente remozado que tendrá capacidad para 8.000 espectadores, por lo que la entidad propiedad de Ingo Volckmann (1967, Berlín) no tendrá problemas para cumplir la normativa de LaLiga que obliga a superar la cifra de 6.000 localidades en Segunda división. El propietario alemán, que ha invertido 3 millones de euros en la reforma, es uno de los principales artífices del éxito de un equipo al que llegó en 2014. Ahora controla todas las acciones de una entidad que se convirtió en sociedad anónima en 2012, antes de su entrada. La parcela deportiva, sin embargo, la lleva su mano derecha, su compatriota Patrick Messow. El club blanquiazul, desde la llegada de esta pareja germana no ha dejado de profesionalizarse y el ascenso de este domingo supondrá un nuevo salto en su creciemiento.

A pesar de los malos resultados de la pasada temporada hasta la llegada de Mandiola en febrero del pasado año, Volckmann nunca dudó de Messow y este domingo han celebrado juntos la consecución del sueño de ver al Atlético Baleares en Segunda división.

Deportivamente, uno de los futbolistas más destacados del Atlético Baleares a lo largo de la temporada ha sido Nuha Marong, que firmó el pasado verano y ha resultado clave en el ascenso con una decena de goles. Un atacante veloz de 25 años con mucha experiencia en Segunda B, categoría en la que también ha militado en las plantillas de Osasuna B, Sant Andreu, Llagostera y Atlético Saguntino. Este domingo, el delantero nacido en Santa Coloma de Farners (Girona), aunque también tiene la nacionalidad gambiana, provocaba el penalti que ha dado a su equipo el ansiado ascenso a la categoría de plata del fútbol español.