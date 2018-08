Juventus Cristiano: «La Juve fue el equipo que más me quiso» «Todo lo que hice en Madrid fue muy grande. Lo he ganado todo allí y ahora quiero hacerlo con la Juve», confiesa

Cristiano Ronaldo está feliz con su apuesta de abandonar el Real Madrid para recalar en la Juventus de Turin. El portugués no logró marcar en su primer partido oficial con los 'bianconeri', pero destacó por su actividad en el ataque del equipo de Allegri y promete ser una de las atracciones del fútbol italiano este curso.

El luso compartió sus impresiones con el canal deportivo DAZN, al que reconoció que está en Turín porque la Juve es quien más se esforzó por ficharle: «Fue muy fácil decidirme por este equipo porque fueron los que más me quisieron».

Para Cristiano también pesó el cómo celebró la afición juventina su gol de chilena con el Real Madrid en la pasada edición de la Champions: «Me que dé sin palabras al ver como me aplaudían. ¿El mejor gol? No lo sé. Lo que si es verdad es que estará siempre en mi mente y que aquella ovación también influyó en mi decisión».

Ronaldo pone punto y final a su etapa madridista siempre que puede y esta entrevista no fue una excepción. «Mi familia sigue viviendo en Madrid y allí tengo grandes amigos pero estoy en uno de los grandes equipos del mundo».

«Estoy feliz.El equipo me ha sorprendido muy positivamente. Me gusta como trabajan cada día y me encanta la mentalidad ganadora de mis compañeros y del equipo. Sinceramente me encuentro muy cómodo aquí», agrega.

«Todo lo que hice en Madrid y en el Real Madrid fue muy grande. Lo he ganado todo allí y ahora quiero hacerlo con la Juve. Quiero ganar la Champions aquí sin obsesionarme. No se si será esta temporada o dentro de 3 años, pero quiero alzar esa copa», explica finalmente sobre sus objetivos como 'bianconero'.