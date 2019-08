Real Madrid Coutinho presenta peores números que Bale Las dos estrellas viven situaciones límite, pero el galés amortizó su coste con goles decisivos en títulos importantes, mientras el brasileño no ha amortizado ni el primer recibo

Tomás González-Martín @tgm46 Actualizado: 09/08/2019 15:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Son dos futbolistas que llegaron a España para ser buques insignia y que ahora no quieren ser enseñados. Los dos vinieron a tomar el testigo de Messi y de Cristiano y no lo han querido coger. Ambos costaron demasiados millones, especialmente el brasileño, y su balance no justifica el precio. Sin embargo, se les juzga a los dos de manera parecida, por aquello de mostrarse como Pilatos, equidistantes ante los dos grandes, pero sus trayectorias en el Barcelona y en el Real Madrid no tienen punto de comparación. Guste o no, Gareth Bale ha amortizado con creces la inversión del Real Madrid. Coutinho no ha amortizado ni el primer recibo. Viven situaciones similares ante el mundo, en el mercado, pero su bagaje es muy distinto, opuesto. Hay que decir la verdad y nada más que la verdad: más quisiera el Barcelona tener que vender ahora a Coutinho con el balance que Bale presenta en el club blanco.

Philippe Coutinho: costó 160. El Barcelona pagó 120 millones más 40 en bonus. Lleva tres títulos, dos Ligas y una Copa, desde que fichó en enero de 2018. Suma 76 partidos y 21 goles. Su precio de venta es 100 millones

El galés ha sido decisivo en la obtención de tres Champions, de una Copa del Rey y de un Mundial del Clubes. Marcó en las finales de la Copa de Europa de 2014 y 2018 y fue muy importante en la ganada en 2016, tanto en semifinales como en la final. El Barcelona tampoco olvida el tanto de Bale en la final de Mestalla hace cinco años, temporada en la que el británico también fue letal en el Mundial de Clubes ante el San Lorenzo de Almagro. Coutinho, desgraciadamente, no ha sido determinante en ninguna competición. Ha celebrado dos Ligas y una Copa sin protagonismo.

Vender a la baja la brasileño

La última Champions, el trofeo ideal para consagrarse, fue una oportunidad perdida por el brasileño en su objetivo de ganarse a la afición y cambiar la opinión sobre su aportación al fútbol azulgrana. El 4-0 en Liverpool supuso un hundimiento para Messi, para Suárez, para Piqué, para Busquets y también para Coutinho, que fue cambiado por Valverde a la hora de partido, cuando los hombres de Klopp anotaron el 3-0, camino de la proeza. El entrenador vizcaíno le quitó y dio entrada a Semedo para defender mejor, pero nadie evitó el cuarto tanto local y la debacle del equipo catalán.

Gareth Bale: costó 101 millones. El fichajes más caro. El galés suma 14 títulos. Ha celebrado cuatro Champions, cuatro Mundiales, tres Supercopas de Europa y una Liga, una Copa y una Supercopa de España. Suma 102 goles en 231 partidos. Su precio de venta es 65 millones, pues su ficha es de 11 millones netos

Un gol del brasileño, un detalle de calidad, le habría elevado a los altares del barcelonismo en una semifinal de sufrimiento, al límite, que les llevó a la extenuación. No marcó ninguna diferencia. Era la noche para ello. Fracasó como todos los demás. Y en el césped era el fichaje más caro de la historia del Barcelona, que hoy está embarcado y embaucado en una negociación para ceder o traspasar a Coutinho al Tottenham o al Manchester, pues el mercado de la Premier cierra a las seis de la tarde. Bartomeu pide 100 millones, un precio a la baja que no deja de ser alto, derivado del pagado hace veinte meses.

Bale, más sueldo que precio

Bale vive una realidad personal igualmente complicada, pero con otra visión. Tiene treinta años, lo ha conseguido todo en el Real Madrid, piensa ser profesional del golf en el futuro y no presiona a su agente, Barnett, para que le busque equipo. El apoderado señala que es Zidane quien le coloca en situación límite, sin jugar. La Premier es su sitio natural y solo una sorpresa le hará ser protagonista del mercado esta tarde. Su descarte para viajar a Salzburgo con el Real Madrid ha sembrado el morbo.

El problema para el club madrileño es que le «debe» tres años de contrato. Nada menos que 23 millones brutos por temporada le cuesta a la empresa. Los 69 millones de salario por un trienio argumentan que la casa blanca pida un traspaso prudente de 65 millones. Es un fichaje asequible.