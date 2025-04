Cumbre de la UEFA: el puzle imposible del fútbol

El coronavirus tiene a medio planeta paralizado y han ido cayendo los grandes eventos del calendario deportivo, del tenis al ciclismo, pasando por el golf y el baloncesto. Nadie se salva de la pandemia y de sus devastadores efectos y hoy hay una cita trascendental para el mundo del fútbol, pues la UEFA se reúne telemáticamente desde las 10 y se le exige encontrar una solución a un problema de magnitudes incalculables para el que nadie tiene respuesta. Sobre la mesa, presidida por Aleksander Ceferin , el desenlace de las competiciones ya avanzadas y la disputa de la Eurocopa , que debe celebrarse del 12 de junio al 12 de julio por medio continente y que está completamente en el aire. Todo lo hablado hasta la fecha no ha sido más que mera especulación y en la cumbre de este martes, como no puede ser de otro modo, se barajan múltiples escenarios. No será nada fácil y no todo el mundo quedará satisfecho.

La UEFA tiene un lío tremendo por resolver ya que llegan presiones por todas partes y hay muchos intereses particulares en este galimatías. La pandemia del coronavirus, en Europa, se está gestionando de manera individualizada, asumiendo cada país las consecuencias de sus propias políticas. Pero aquí, sin embargo, se pondrán a hablar los presidentes de las 55 federaciones que forman este organismo, además de la Asociación de Clubes (ECA), las ligas (EPFL) y los sindicatos (FIFPro), múltiples opiniones para una sola conclusión.

Y todo ello con la incertidumbre palpable que genera esta crisis ya que nadie, ahora mismo, se atreve a vaticinar cuándo se podrá controlar la extrema situación que tiene a la ciudadanía angustiada. Al máximo organismo del fútbol europeo se le censuró por prolongar en el tiempo la cumbre de esta mañana, pero el objetivo, se defienden desde Nyon , era atender al desarrollo de los acontecimientos, tan cambiantes si se echa la vista atrás. Hace un par de semanas, cuando se celebró el sorteo de los grupos de la Liga de las Naciones en Ámsterdam, casi nadie se imaginaba estar así y ahora mismo es casi imposible pronosticar cuándo se retomará el fútbol de clubes.

Además, cada federación baraja fechas en función de sus deseos y de cómo se combate contra el Covid-19 en su propio territorio, un caos. De este modo, no se hablará únicamente de las competiciones que organiza la UEFA, como pueden ser la Champions, la Europa League o la propia Eurocopa. «Los debates incluirán también todas las competiciones nacionales», cuentan desde el organismo. «No será nada sencillo llegar a un consenso, pero se buscará la mejor respuesta», indican.

Más allá de abril

La gran mayoría de las ligas europeas más poderosas han suspendido la actividad hasta el primer fin de semana de abril, pero se da por hecho que la pelota tardará en rodar (ayer mismo, el Gobierno de España deslizaba que el confinamiento se tenía que prolongar con casi toda seguridad más allá de las dos semanas estipuladas). El principal problema es, entonces, la falta de fechas para cumplir con el calendario, así que hay numerosas ecuaciones para resolver el problema. No hay que olvidar, además, que también están por disputar las finales de Copa y resolver la Champions y la Europa League .

Como este año es especial por la celebración de la Eurocopa, y ello no concede demasiado margen, se ha especulado con eliminatorias a partido único en torneos continentales, formatos de final a cuatro para liberar la agenda o una Euro sin desplazamientos de público entre países (esta es una edición especial en la que hay 12 sedes). Por cierto, se ha dicho que la Eurocopa incluso podría moverse en el calendario y jugarse en 2021 , pero también choca con los planes de la FIFA , que para el verano del año que viene tiene programado el nuevo Mundial de Clubes.

La UEFA comprende que todos los países quieran que sus competiciones domésticas concluyan, pues hay una enorme cantidad de dinero en el tapete y en muchos casos está en juego la supervivencia de los clubes, pero hay equipos en cuarentena y con positivos en sus plantillas para complicar aún más el tema, todo muy complejo. Por ese motivo, no se descarta incluso que la temporada quede vacía ante la posibilidad real de que no se termine. Si se llega a ese extremo, la UEFA no tiene potestad para decidir el desenlace de los torneos domésticos.

En España, la Real Federación Española de Fútbol y la Liga deberían llegar a un acuerdo para decretar si hay campeón, ascensos o descensos. La última palabra, en el caso de que no haya consenso, le correspondería a Luis Rubiales.

Y, otro conflicto. Los jugadores están ahora mismo parados por mucho que traten de mantener la forma desde sus casas, así que necesitarán un tiempo prudencial para recuperar el tono.

A primera hora de la tarde está previsto que desde Nyon haya fumata blanca.